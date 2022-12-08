Определились обладатели Кубка Кыргызстана по волейболу

Накануне завершились игры Кубка Кыргызстана по волейболу.
Об этом сообщает _kyrgyz_volleyball_ в Instagram.
Среди мужских команд победителем стал клуб «Буркут», который в финальной игре обыграл сборную Кыргызстана, составленный из игроков не старше 23 лет — 3:1. Бронзовые медали у ВВ МВД.
Столичный «Дордой» стал победителем Кубка Кыргызстана по волейболу среди женских команд. Второе место заняли волейболистки «Салам-Алика», третье — «Улар».
Пять женских команд сыграли между собой в круг.
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