Определились обладатели Кубка Кыргызстана по волейболу

Накануне завершились игры Кубка Кыргызстана по волейболу.

Об этом сообщает _kyrgyz_volleyball_ в Instagram.

Среди мужских команд победителем стал клуб «Буркут», который в финальной игре обыграл сборную Кыргызстана, составленный из игроков не старше 23 лет — 3:1. Бронзовые медали у ВВ МВД.

Столичный «Дордой» стал победителем Кубка Кыргызстана по волейболу среди женских команд. Второе место заняли волейболистки «Салам-Алика», третье — «Улар».

Пять женских команд сыграли между собой в круг.



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