Зимние каникулы в школах Кыргызстана начнутся 30 декабря

Зимние каникулы школьников начнутся 30 декабря.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

В ведомстве добавили, что отдыхать школьники будут до 10 января 2023 года.

«Занятия в школах начнутся 11 января», — сообщили в Минобразования.



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