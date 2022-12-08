Металлурги пожаловались Бакыту Торобаеву на налоги и зарубежных конкурентов

Заместитель председателя кабинета министров Бакыт Торобаев встретился с представителями металлургических предприятий страны.

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата кабмина.

Помимо прочего, Торобаев отметил необходимость повышения эффективности развития отрасли.

"Мы готовы выйти на траекторию поддержки отрасли в русле нового формата совместной работы", - подчеркнул он, предложив участникам встречи открыто высказаться по самым наболевшим проблемам, говорится в сообщении.



Представители литейных предприятий выразили благодарность за возможность высказаться по наболевшим проблемам и намерения руководства страны оказать помощь отечественным металлургам.

Участники встречи отметили, что тяжелым бременем на плечи металлургов легли высокие налоги, которые влекут риски убытков, поскольку продажи на внутреннем рынке падают, а экспортные потоки не позволяют выдерживать конкуренцию с поставками из тех стран, которые уже давно специализируются на производстве металлургической продукции – стальных, чугунных и других изделий из металлов.

Заслушав предложения производственников, замглавы кабмина пообещал "рассмотреть их детально и в оперативном порядке принять соответствующие решения".



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