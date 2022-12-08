В Кыргызстане планируют отменить досрочный выход на пенсию

По его словам, мужчины могли досрочно выйти на пенсию в 60 лет, а женщины - в 55 лет.

В Кыргызстане планируется отменить досрочный выход на пенсию, сейчас законопроект находится на рассмотрении в парламенте. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил глава Соцфонда Бактияр Алиев.

По его словам, мужчины могли досрочно выйти на пенсию в 60 лет, а женщины - в 55 лет.

«Сейчас кабмин внес предложение убрать эту норму. Профильный комитет парламента уже одобрил законопроект, на заседание вынесем законопроект уже на следующей неделе», - проинформировал он.

Алиев отметил, что пенсионный возраст в стране не будут повышать, сейчас на пенсию мужчины выходят в 63 года, а женщины - в 58 лет.

Кабар