Желающих мало. ГИК напомнил стройкомпаниям о проекте жилого комплекса в Караколе

Государственная ипотечная компания (ГИК) напомнила строительным компаниям о тендере на строительство девятиэтажного дома в Караколе.

Конкурс на возведение нового жилого объекта для участников программ «Мой дом 2021–2026» был объявлен 29 ноября. Его проводит Департамент строительства и инженерной инфраструктуры при кабмине. Прием заявок завершится на следующей неделе, 13 декабря.

Для проекта предусмотрено 298 млн 552 тыс. 640 сомов. Подрядная организация после заключения контракта должна завершить строительство в течение одного года. Помимо жилых квартир 105-серии многоэтажный дом должен включать объекты социального, культурного и бытового назначения – магазины, места общепита, оздоровительные и спортивные центры и т.п.

Строительство нового жилого комплекса запланировано в микрорайоне № 14 «Кашка-Суу». После сдачи в эксплуатацию его квартиры будут продаваться для участников государственных программ по льготной ипотеке.

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