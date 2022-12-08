Базарбаев на встрече с баткенцами заявил, что все пособия будут выплачиваться своевременно 

Все, кто получал до трагических событий социальные пособия, продолжат их получать по месту жительства.
Все пособия будут выплачиваться своевременно, сказал министр труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики Кудайберген Базарбаев во время встречи с жителями Баткенской области.
«Все, кто получал до трагических событий социальные пособия, продолжат их получать по месту жительства. Министерство заинтересовано в своевременной выплате всех пособий, в особенности жителям тех сел, которые пострадали в результате конфликта», - сказал министр.
На встрече с министром приняли участие около 100 человек, которые наиболее пострадали в результате вторжения Таджикистана в Кыргызстан.
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