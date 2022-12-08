Шавкат Мирзиеев не приедет на саммит глав государств ЕАЭС в Бишкеке

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев не приедет в Кыргызстан на саммит глав государств ЕАЭС.

Информацию 24.kg подтвердил заместитель министра иностранных дел Айбек Молдогазиев.

Он напомнил, что Узбекистан в ЕАЭС имеет статус наблюдателя и в Бишкек прибудет премьер-министр Абдулла Арипов. «Что касается государственного визита президента Узбекистана, то он пройдет отдельно», — пояснил Айбек Молдогазиев.

Ранее, напомним, сообщалось, Шавкат Мирзиеев приедет в КР 10 декабря.

Накануне визита главы РУз в Кыргызстан также состоится кыргызско-узбекский бизнес-форум.

В связи с проводимыми мероприятиями 8-10 декабря во время проезда кортежа делегаций будут вводить временные ограничения на дорогах Чуйской области и Бишкека.

9 декабря под председательством президента Садыра Жапарова пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета.



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