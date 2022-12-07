Создателю лучшего IT-проекта для баткенцев выделят 1 млн сомов – ПВТ объявил конкурс

Парк высоких технологий (ПВТ) проводит конкурс на лучший IT-проект, который сможет помочь жителям Баткенской области.

Заявки от разработчиков принимаются до 23:59 16 декабря 2022 года. Главное требование ко всем проектам – они должны быть реализуемыми как технически, так и экономически.

«Это может быть разработка нового программного обеспечения или автоматизация процесса, как, например, внедрение системы экстренного оповещения населения», — уточнили в ПВТ.

На первом этапе конкурсного отбора участники должны заявить о своей идее и раскрыть суть, как она сможет облегчить жизнь жителям Баткенской области. Комиссия, ознакомившись с поступившими идеями, объявит имена конкурсантов, прошедших во второй этап.

«Те, кто прошел первый этап, до конца года должны представить бизнес-план и копии свидетельства ИП или ОсОО на нашу почту (Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ). По итогам отбора может быть один победитель или, напротив, несколько, между которыми будет распределен 1 млн сомов. Определять их будут члены наблюдательного совета Парка высоких технологий», — рассказали в организации.

Регистрацию на первый конкурсный этап можно пройти, перейдя по ссылке

По всем интересующим вопросам можно обращаться по номеру 0555 221146.

Напомним, для оказания материальной помощи жителям приграничных сел Баткенской области, пострадавших от вооруженного вторжения Таджикистана Парк высоких технологий выделил 2 млн сомов. Из них 1 млн сомов был перечислен на спецсчет, а вторая половина средств отложена для оказания долгосрочной поддержки через создание полезного цифрового продукта. Директор ПВТ Чубак Темиров рассказал КНИА «Кабар», что это может быть проект, связанный с телемедициной, онлайн-обучением или иным социальным проектом в этом духе.

Кабар