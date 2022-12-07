В Сокулуке работники почты присвоили чужие выплаты и пенсии почти на 1 млн сомов

Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре КР.

В Сокулукском районе сотрудники филиала «Кыргызпочтасы» подозреваются в присвоении пенсий, пособий и других платежей на 985 тыс. 651 сом. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре КР.

По данному факту возбуждено уголовное дело, главному бухгалтеру А.С., оператору по переводам А.А. и заведующему по хозяйственной части Э.И. предъявлено обвинение по статье 210 «Присвоение или растрата вверенного имущества».

Отмечено, что причиненный ущерб полностью возмещен государству.

Уголовное дело направлено в Сокулукский районный суд для рассмотрения по существу.



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