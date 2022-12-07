В Кыргызстане стартовала декада бесплатной юрпомощи населению

Декада бесплатной консультационно-правовой помощи населению, приуроченной ко Дню прав человека, стартовала в Кыргызстане при поддержке проекта USAID «Жигердуу жарандар».

С 6 по 13 декабря консультации по всей стране окажут сотрудники Службы юридической помощи и органов юстиции, государственные нотариусы, а также представители Ассоциации юридических клиник Кыргызстана и неправительственных организаций.

В рамках декады, у жителей республики будет возможность задать вопросы сотрудникам иных государственных органов по социальным (оформление пенсий, пособий), семейным (регистрация брака, оформление развода, получение паспортов, свидетельств о рождении т.д.), земельным и другим вопросам.

Для удобства населения местами проведения определены Дома юстиции и Центры по оказанию бесплатной юридической помощи на местах, административные здания, торговые центры и рынки.

Основной целью проведения Декады является правовая защита уязвимых групп населения, информирование о способах реализации своих прав, свобод и законных интересов.

За более подробной информацией обращайтесь по номерам:

по г.Бишкек, Чуйской и Таласской областям – (0550) 01-45-85, (0505) 54-45-11, (0707) 50-58-08, (0707) 31-27-31,

по Иссык-Кульской и Нарынской областям - (0553) 04-04-86, (0706) 46-46-22,

по г.Ош, Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областям - (0555) 22-58-32, (0770) 59-97-59, (0770) 17-11-37.



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