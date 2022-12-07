В Кыргызстане стартовала декада бесплатной юрпомощи населению

Декада бесплатной консультационно-правовой помощи населению, приуроченной ко Дню прав человека, стартовала в Кыргызстане при поддержке проекта USAID «Жигердуу жарандар».
С 6 по 13 декабря консультации по всей стране окажут сотрудники Службы юридической помощи и органов юстиции, государственные нотариусы, а также представители Ассоциации юридических клиник Кыргызстана и неправительственных организаций.
В рамках декады, у жителей республики будет возможность задать вопросы сотрудникам иных государственных органов по социальным (оформление пенсий, пособий), семейным (регистрация брака, оформление развода, получение паспортов, свидетельств о рождении т.д.), земельным и другим вопросам.
Для удобства населения местами проведения определены Дома юстиции и Центры по оказанию бесплатной юридической помощи на местах, административные здания, торговые центры и рынки.
Основной целью проведения Декады является правовая защита уязвимых групп населения, информирование о способах реализации своих прав, свобод и законных интересов.
За более подробной информацией обращайтесь по номерам:
по г.Бишкек, Чуйской и Таласской областям – (0550) 01-45-85, (0505) 54-45-11, (0707) 50-58-08, (0707) 31-27-31,
по Иссык-Кульской и Нарынской областям - (0553) 04-04-86, (0706) 46-46-22,
по г.Ош, Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областям - (0555) 22-58-32, (0770) 59-97-59, (0770) 17-11-37.
Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!