В Кыргызстане за вождение в нетрезвом виде будут лишать водительских прав

За вождение в нетрезвом состоянии будут лишать водительских прав.

Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил начальник ГУОБДД Азамат Исираилов.

По его словам, за вождение в нетрезвом состоянии больше штрафовать не будут.

«Мы будем лишать водительских прав. Первый раз — на один год, повторно — на три года. Кроме того, за превышение скорости на 40-60 километров в час штраф составит 7,5 тысячи сомов, выше 60 километров в час — 15 тысяч сомов. Выезд на встречную полосу — 15 тысяч, автохулиганство — 15 тысяч», — сообщил Азамат Исираилов.



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