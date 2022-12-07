«Кыргыз почтасы» больше не доставляет «письма счастья» нарушителям ПДД

Письма о нарушениях Правил дорожного движения проекта «Безопасный город» доставляет частная компания «Аманат транс».

Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил начальник ГУОБДД Азамат Исраилов.

Он отметил, что с государственным предприятием «Кыргыз почтасы» договор расторгнут.

«Мы за доставку писем платили 24,6 сома. «Кыргыз почтасы» требовали поднять оплату до 65 сомов. Мы расторгли договор. На доставку кабмин выделяет до 26 сомов. Сейчас «Аманат транс» делает это за 21 сом», — сказал чиновник.

Начальник ГУОБДД добавил, что сейчас только одна компания — «Портал групп» занимается эвакуацией транспорта.

«По стране 38 штрафных стоянок. Из них 2-3 государственные, остальные принадлежат частным компаниям», — сказал Азамат Исраилов.



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