150 человек обратились в представительство Минтруда в РФ. Не выплатили зарплату

Ранее данными вопросами занималось посольство КР в России.



За первый месяц работы представительство Минтруда Кыргызстана оказало содействие в репатриации восьми тел умерших в России граждан КР, а также произведены компенсационные выплаты на общую сумму 560 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее данными вопросами занималось посольство КР в России.

«Поступило 54 обращения от 150 граждан по невыплате заработной платы. Сотрудники представительства оказали содействие в ее получении на сумму более 300 тысяч рублей, по одному факту взыскана с работодателя компенсация за ущерб здоровью, связанный с производственной травмой», — сообщили в Минтруда.

Кроме того, 635 кыргызстанцев получили консультации по вопросам миграционного законодательства Российской Федерации.

«Проведены четыре выезда в Центр временного содержания иностранных граждан, где прошли встречи с гражданами, подлежащими выдворению из РФ за совершенные правонарушения», — добавили в ведомстве.

Представительство находится по адресу: Москва, улица Малая Полянка, дом 7, строение 5, телефон: +74951977671; электронная почта: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

Также можно обращаться по вопросам:

-невыплаты заработной платы, трудовым спорам, компенсаций за увечья, выдворения, депортации, миграционного -учета, медицинского освидетельствования по телефону: +74951977671 (доб. 205).

-единовременной выплаты груза 200, взаимодействия с кыргызскими диаспоральными и национально-культурными -объединениями соотечественников, трудоустройства граждан по телефону: +74951977671 (доб. 204).



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/252757/