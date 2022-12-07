150 человек обратились в представительство Минтруда в РФ. Не выплатили зарплату

Ранее данными вопросами занималось посольство КР в России.
За первый месяц работы представительство Минтруда Кыргызстана оказало содействие в репатриации восьми тел умерших в России граждан КР, а также произведены компенсационные выплаты на общую сумму 560 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Ранее данными вопросами занималось посольство КР в России.
«Поступило 54 обращения от 150 граждан по невыплате заработной платы. Сотрудники представительства оказали содействие в ее получении на сумму более 300 тысяч рублей, по одному факту взыскана с работодателя компенсация за ущерб здоровью, связанный с производственной травмой», — сообщили в Минтруда.
Кроме того, 635 кыргызстанцев получили консультации по вопросам миграционного законодательства Российской Федерации.
«Проведены четыре выезда в Центр временного содержания иностранных граждан, где прошли встречи с гражданами, подлежащими выдворению из РФ за совершенные правонарушения», — добавили в ведомстве.
Представительство находится по адресу: Москва, улица Малая Полянка, дом 7, строение 5, телефон: +74951977671; электронная почта: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..
Также можно обращаться по вопросам:
-невыплаты заработной платы, трудовым спорам, компенсаций за увечья, выдворения, депортации, миграционного -учета, медицинского освидетельствования по телефону: +74951977671 (доб. 205).
-единовременной выплаты груза 200, взаимодействия с кыргызскими диаспоральными и национально-культурными -объединениями соотечественников, трудоустройства граждан по телефону: +74951977671 (доб. 204).
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