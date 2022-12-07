Российские актеры театра и кино представят в Бишкеке криминальную комедию "Яблоко раздора"

Роман развивается довольно нестандартно, но весьма бурно…

16 декабря на сцене Русского драматического театра им. Ч. Айтматова представят криминальную комедию "Яблоко раздора" с участием российских актеров театра и кино.

Как купить билет: в кассе Русского драмтеатра (0312 66 20 32) или заказать доставку билетов по WhatsApp: 0700 17 25 25, 0557 02 06 76, 0555 72 83 01.

Дополнительная информация: 0557 02 06 76, 0700 17 25 25.

О чем спектакль?

Случайная встреча Бруно с молодой замужней женщиной с библейским именем Ева перевернула его жизнь. Роман развивается довольно нестандартно, но весьма бурно…

И все казалось идеальным, пока Ева не задумала избавиться от своего мужа… руками Бруно. Здесь-то зрителей и ждут самый внезапный поворот сюжета и неожиданный финал…

Стремительная смена эпизодов, платьев и шляпок закрутит героев этой необыкновенной истории в любовный бермудский треугольник, из которого, казалось бы, нет выхода. Характеры, диалоги, стремительно развивающееся действие - все это стало бы шокирующим, если бы не было так смешно!..

В спектакле участвуют:

Дмитрий Миллер ("Слуга государев, "Дочки-матери", "Бомбила", "Склифосовский", "Любовь напрокат", "Точка невозврата", "Андреевский флаг", "Разлучница" и др.);

Юлия Деллос ("Убойная сила - 1", "Преступная страсть", "Не в деньгах счастье", "Женщины на грани", "Лесник" и др.);

заслуженный артист России Олег Штефанко ("Бедная Маша", "В поисках капитана Гранта", "Фрейзер", "Сердцеедки", "Игра на выбывание", "Код апокалипсиса", "Лесник", "Частная жизнь" и др.).



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