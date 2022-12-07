Годы без права на детство и родину получили маленькие кыргызстанцы в Сирии

Годы без права на детство и на родину.

Такой приговор, считайте, получили все маленькие кыргызстанцы, оказавшиеся с родителями в зоне боевых действий в Сирии, в зоне ИГ. Некоторые были привезены туда не по своей воле, а по прихоти родителей, другие рождены уже там. Несколько лет Кыргызстан пытается вывезти из ада войны своих детей. Если и раньше страшно было представить, как выживают в палатках на ветру, под дождем, снегом дети и женщины в лагере для беженцев "Аль–Хол", то сейчас они оказались в еще более опасной ситуации - в центре битвы за ресурсы, да еще в сложном узле международного, исторически длительного межэтнического конфликта.

Бомбежка

20 и 21 ноября Турция нанесла авиаудары по территории Сирии и Ирака в рамках операции "Коготь–меч". Целью своих действий Анкара назвала уничтожение баз курдских боевиков, причастных к недавнему теракту в Стамбуле. Удары были нанесены истребителями F–16 и беспилотниками Военно–воздушных сил Турции по четырем регионам в Сирии и по одному - в Ираке. По словам министра обороны Турции Хулуси Акара, в результате воздушных операций ВВС Турции в Сирии и Ираке было ликвидировано 326 террористов.

Напомним, что именно на северо–западе расположены и лагеря беженцев, в которых находятся наши сограждане: женщины и дети. В Сети просочилась информация о возможном побеге во время бомбежек нескольких жителей лагерей.

Вопрос четырех государств

Некоторые эксперты считают, что теракт в Стамбуле - это попытка США надавить на Турцию, чтобы раскачать столкновение между Россией и Турцией именно сейчас, во время спецоперации РФ на Украине. Неспроста же исполнительницей подрыва стала девушка из лагеря беженцев курдской зоны ответственности, да еще в футболке с надписью "Нью–Йорк". Внезапно Турция вспоминает, что "Москва должна была очистить от террористов территории Сирии и Ирака в соответствии с сочинским соглашением 2019 года, но не делает этого".

Военный эксперт Эрлан Осмонов поясняет, почему так происходит: "Россия обязалась содействовать отводу курдских формирований от турецко–сирийской границы. Однако она не брала на себя обязательство решить курдский вопрос. Его должны решить четыре государства, на территории которых проживают курды. А прежде они должны устранить всякое влияние на курдский вопрос со стороны Англии и США".

Влияние ИГ

Еще в прошлом году российская сторона призвала страны, чьи граждане находятся в лагерях на территории курдских формирований, активизировать работы по вызволению детей и женщин, поскольку "курдские власти более не контролируют лагерь беженцев "Аль–Хол" в провинции Хасеке в Сирии, на ситуацию там влияют террористы". Об этом говорится в совместном заявлении начальника Национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева и министра местного самоуправления Сирии Хусейна Махлюфа.

Мизинцев и Махлюф назвали критическим положение в лагерях. На местах усилилось влияние группировки "Исламское государство", люди в лагере, в первую очередь дети, подвергаются радикализации.

В апреле 2022 года в лагерь "Аль–Хол", где содержится несколько десятков тысяч членов семей боевиков ИГ, приезжал глава Центрального командования Вооруженных сил США по Ближнему Востоку Майкл Курилла. Пообщавшись с обитателями лагеря, американский генерал призвал начать репатриировать их в страны гражданства, причем с последующей реабилитацией.

Вернуть детей в Кыргызстан

Председатель Совбеза Кыргызстана в октябре и ноябре встречался с главами Международного Красного Креста, ЮНИСЕФ, где обсуждался вопрос координации действий по возвращению детей–кыргызстанцев. Правительство уже несколько лет прорабатывает этот вопрос. Детей важно не только вернуть, но реабилитировать, реэнтегрировать в общество. Для этого нужны обученные кадры и финансы. В Казахстане, помимо государственного ресурса, к реализации проекта привлекли также и спонсоров. В Узбекистане - это государственный проект.

Прежде всего он - наш ребенок

На встрече специально организованной ЮНИСЕФ, Министерством труда и социальной защиты КР с журналистами, руководителями пресс–служб государственных ведомств эксперты рассказывали обо всех сложностях, с которыми сталкиваются специалисты при работе с детьми, вернувшимися из зон конфликтов. А также отвечали на вопросы, которые часто задают граждане Кыргызстана, ранее не сталкивавшиеся с этой темой. Остро встали вопросы, связанные с безопасностью государства, общества. Независимый эксперт, в прошлом - региональный советник по предотвращению конфликтов проекта "Содействие стабильности и миру в Центральной Азии", кандидат политических наук, аналитик Икбалжан Мирсайитов рассказал: "Возвращая людей, побывавших в зоне действий запрещенных террористических организаций, очень важно усилить профилактическую работу по предотвращению насильственного экстремизма на своей территории. Вербовщики и пропагандисты "Хизб ут–Тахрира" поменяли тактику, они выступают на виртуальных площадках и, занимаясь подрывной деятельностью, выглядят, как все, и говорят о добре и мире, но при этом, как и прежде, выполняют свои задачи - подталкивают к свержению светского государства и созданию халифата на территории Центральной Азии. И потому так важно, чтобы отвергнутые обществом возвращенцы тут же не попали в объятья вербовщиков ХТ, которые превратят их снова в орудие манипуляций. Гражданское общество, государство должны сработать как во время ковида - надо создать все условия для того, чтобы дети и женщины возвращались в социальное общество и были приняты как граждане. Пусть они оступились, но они свои, которые ищут дорогу к нормальной жизни на родной земле.

"Аль–Хол" - это палаточный халифат

Вызволить женщин и детей из плена и вернуть домой, непросто, как нам кажется. "Пусть президент проявит волю!", "Сколько денег надо? Выкупим!". Не поможет шапкозакидательство! Надо взвесить все за и против, учесть много нюансов. В стране должна быть проведена большая разъяснительная работа. Нам самим надо разобраться со своими страхами и стереотипами для того, чтобы дети, вырвавшиеся из ада войны, получили общение и заботу, как любые люди, попавшие в сложную жизненную ситуацию.

Но надо услышать опасения и требования общества о безопасности. "Мы боимся, что женщины, которые вернутся из Сирии, устроятся в детский сад, и пока мы на работе, они будут воспитывать детей как игиловцев" - есть и такие предположения у людей.

С возвращенцами, готовыми жить по законам Кыргызстана, должны работать специалисты - теологи, психологи, социальные педагоги. И кыргызстанцы хотят понимать, что такие специалисты готовы к работе, их уровень и опыт соответствуют сложности задачи.

Напомним, что Кыргызстан уже встречал детей из Ирака. В основном малышей. Их мамы остались в тюрьмах. Дети после прохождения курса реабилитации, медицинского осмотра и патроната были переданы в семьи родственников, пошли в обычные детские сады и школы.

От родных находящихся в Сирии женщин мы знаем, что теперь предстоит встретить детей разного возраста и сирот. Какова будет стратегия работы на этот раз, пока журналистов не информировали.

Первое, что стараются сделать все, кто работает в этом направлении, - не показывать лиц возвращенных, чтобы не навредить им сейчас и в их взрослой жизни.

справка "ВБ"

Лагерь "Аль–Хол" находится под контролем ИГИЛ. Там за провинности наказывают, а за побег или подготовку к побегу - могут убить. При этом люди все равно бегут, в том числе и наши земляки. Об этом свидетельствует в прошлом жительница Чуйской области. Лагерь "Аль–Хол" - "палаточный халифат", как его иногда называют, был рассчитан на 10 тысяч человек, но сейчас там, по разным оценкам, проживает около 70 - 80 тысяч. Это целый городок, поделенный на девять отдельных микрорайонов. В основном там содержатся женщины, которые бежали в 2019 году из последнего оплота ИГ в Багузе на востоке Сирии рядом с иракской границей. В лагере особенно много так называемых "невест ИГ", которые приехали из стран Европы, Азии и даже России следом за своими мужьями, подавшимися в боевики. В лагере проживают и мужчины, в основном сирийцы и иракцы.

Ситуация в лагере ужасающая. Не хватает воды, еды, лекарств. Происходят поджоги палаток провинившихся, люди оказываются на ледяном ветру, а палатку надо купить, за так ее не дадут. Местные жители страдают от самых разных болезней - дизентерии, кожных, грибковых, венерических и желудочных инфекций.

Каждый месяц в лагере рождается в среднем порядка 80 детей. Этих детей игиловцы рассматривают как будущий костяк армии халифата, причем не зря. Есть матери, которые воспитывают их по всем канонам ИГ. Ошибочно говорить, что женщины "давно все изменились", их изменило страдание. Мы обладаем информацией, что есть старшие дети, которые прожили там уже 8 лет - с 2014 года, отказываются возвращаться и не пускают своих младших сестер и братьев - они верят в то, что халифат существует. И другого мира они не знают. Некоторые готовы скорее пешком идти в Афганистан, чем на родину. Они считают, что все сложности - только временное испытание от Аллаха, которое предсказывал еще пророк Мухаммед.

ИГ организовывает для них побеги из "Аль–Хола", мужчин–террористов из тюрем. Была информация о том, что в январе они напали на тюрьму в городе Хасаке на северо–востоке Сирии рядом с лагерем, убив по крайней мере 300 представителей курдских сил безопасности. А когда подрастут "львята" в "Аль–Холе", то, возможно, игиловцы придут за новыми бойцами. Но есть наши женщины, которые молят власти об отправке в Кыргызстан, чтобы спасти детей, потому что с каждым днем их дети взрослеют, мальчиков могут выкрасть в боевики, а девочек отдать боевикам в жены в раннем возрасте.

В лагере действует игиловская правовая система, то есть наиболее радикальная система шариата. Выходцы из так называемых полицейских подразделений "Хесба", получивших неформальное название "женских батальонов пыток", чувствуют себя в лагере как нельзя лучше. Они приняли на себя командование местной уммой (исламской общиной) и тщательно следят, чтобы никто не забывал о радикальных установках.

То и дело в арабских СМИ всплывает информация о том, что в "Аль–Холе" кого–то убили. Эксперты считают, что убийства - результат деятельности батальонов "Хесбы". Мало того что в лагере периодически обезглавливают кого–то из обитателей - там небезопасно и для сотрудников гуманитарных миссий. Не редкость и обычное бытовое насилие. Кроме того, в лагере есть и сложности на национальной почве.

И надо понимать, что в этой ситуации наши дипломаты, правительство должны проявить верх своего профессионализма, чтобы вернуть домой тех, кто хочет вернуться. Они могут подвергаться давлению, могут пострадать, а любой прокол может стоить им жизни. В редакции есть такие подтверждающие примеры из жизни наших землячек.

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