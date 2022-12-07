Ликвидация «Наследия великих кочевников». Куда пойдут 700 миллионов сомов

В Министерстве финансов рассказали, куда потратят 700 миллионов сомов в связи с ликвидацией Национального холдинга «Наследие великих кочевников».

Отмечается, что в декабре 2021 года по постановлению кабинета министров Минфин учредил акционерное общество «Национальная холдинговая компания «Наследие великих кочевников». Из республиканского бюджета в уставный капитал компании перечислено 3,4 миллиарда сомов.

Сейчас эти деньги в полном объеме хранятся на банковском счете компании.

В связи с тем, что кабинет министров решил ликвидировать компанию, в республиканский бюджет будет возвращено 2,7 миллиарда сомов.

700 миллионов сомов направлены на удовлетворение требований кредиторов.

В том числе 638 миллионов сомов выплатят налогов за пользование недрами. Около 20 миллионов сомов будет направлено на выплату заработной платы сотрудникам, работающим с момента создания компании, и на оплату аренды помещения.



Ссылка: https://24.kg/ekonomika/252708/