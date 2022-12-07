Снос гаражей. Депутат предложил приостановить действия мэрии по изъятию земель

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Дастан Бекешев выступил в поддержку гаражных кооперативов в Бишкеке.

Он предложил кабмину поручить мэрии столицы приостановить действия муниципалитета по изъятию земель.

«Сейчас из-за нехватки земельных участков мэрия начинает процедуру по изъятию этих участков, поскольку земля — муниципальная собственность. Представьте, завтра в Бишкеке начнутся проблемы. Если у них отнимут гаражи, владельцы более 5 тысяч гаражей будут ставить свои машины во дворах. Стоянок мало, многоуровневых парковок практически нет. Будут столкновения тех, у кого есть машины, с теми, у кого ее нет», — сказал депутат.

Дастан Бекешев предложил заключить договор аренды с гаражными кооперативами.

«Оставьте в покое пока эти гаражи. Заключите с ними договор об аренде. Пусть платят налоги. Муниципалитету пока выгодно такое решение. В будущем надо принять закон, как в России, о гаражной амнистии. Такой сейчас готовится», — сообщил Дастан Бекешев.

Напомним, ранее владельцы гаражей в кооперативе № 12, который находится недалеко от Орто-Сайского рынка, получили уведомление о сносе. Позже муниципалитет предпринял попытку демонтажа кооператива.

Еще одному гаражному кооперативу — «Ала-Арча», расположенному в 10-м микрорайоне, ранее отказали в продлении аренды земельного участка. В мэрии столицы заверили, что гаражи сносить не будут. Позднее стало известно, что муниципалитет вынуждает участников кооператива подписать индивидуальные договоры с МП «Бишкекские парковки и стоянки».

Весной в городе снесли крупный гаражный кооператив — в микрорайоне № 11. В мэрии тогда сослались на решение суда пятилетней давности, который отменил право на пользование земельным участком. Чиновники утверждали, что руководство кооператива было в курсе решения суда. Позже они сказали, что на этом месте планируется построить многоярусную автопарковку. Но выяснилось, что этот участок за месяц до сноса гаражей — 3 марта — передан управлению делами главы государства в бессрочное пользование.

В конце сентября стало известно, что на месте снесенного гаражного кооператива построят многоэтажные дома, а не парковку, как обещал муниципалитет. Комитет по бюджету не дал согласия на передачу Государственной ипотечной компании земельного участка бывшего гаражного кооператива № 20 в Бишкеке.



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