В парламенте хотят создать депутатскую комиссию, проверить работу Генпрокуратуры

На заседании Жогорку Кенеша депутат Женишбек Токторбаев предложил создать комиссию по проверке работы Генеральной прокуратуры.
По его словам, вызвав коллег на допрос, Генпрокуратура нарушила 78-ю статью Конституции, 137-ю статью Регламента Жогорку Кенеша и 24-ю статью закона о статусе депутатов.
«Генпрокуратура пользуется своей безграничной властью. Надзорный орган в свое время возбудил семь уголовных дел против экс-министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева, и он сидел в тюрьме месяц. Затем эти дела были прекращены. Кто понесет моральную ответственность за это? Жогорку Кенеш — режимный объект. Но несмотря на это, представители прокуратуры депутата забирают на допрос из кабинета. Оказывается, чтобы работать в Генпрокуратуре, достаточно хорошей рубашки и костюма. Предлагаю создать депутатскую комиссию и проверить работу надзорного органа. Кроме того, хочу напомнить, что генпрокурора утверждает и освобождает от должности парламент по предложению президента», — сказал Женишбек Токторбаев.
Спикер Нурланбек Шакиев сообщил, что генеральный прокурор Курманкул Зулушев готов прийти в парламент и ответить на вопросы депутатов.
«Кроме того, ожидается его отчет. Вопрос, будет ли работать депутатская комиссия?» — ответил нардеп.
Нурланбек Шакиев также предложил ускорить принятие законопроекта о статусе депутатов Жогорку Кенеша.
Напомним, 30 ноября депутатов Жогорку Кенеша Женишбека Токторбаева и Шайлообека Атазова («Ата Журт Кыргызстан») вызвали на допрос в следственное управление ГП КР после их заявления о коррупции в органах прокуратуры.
Оба разместили в соцсетях посты, прокомментировав действия надзорного органа, однако позже удалили их.
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