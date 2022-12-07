В Ташкенте обнаружили подпольный склад психотропных веществ из Кыргызстана

Один из них заявил, что приобрел 14 флаконов тропикамида исключительно для личного использования.

В одной из квартир в Ташкенте обнаружили подпольный склад психотропных веществ, которые поступали из Кыргызстана, сообщают СМИ со ссылкой на данные ГУВД.

11 ноября в ходе проведения оперативного мероприятия в Янгихаётском районе столицы был выявлен факт незаконного оборота сильнодействующих веществ. При попытке остановить автомобиль, на котором правонарушители попытались скрыться, сотрудникам органов внутренних дел было оказано активное сопротивление. После задержания при осмотре в салоне автомобиля было изъято 14 флаконов тропикамида и 28 капсул регапена.

В ходе расследования стало известно, что двое молодых людей приобрели психотропные вещества у 34-летней Дильдоры за 20,7 миллиона сумов. Один из них заявил, что приобрел 14 флаконов тропикамида исключительно для личного использования.

Операция была продолжена. В квартире у Дильдоры были обнаружены 2136 флаконов тропикамида, 6773 капсулы регапена и 1829 капсул селофена. Общая стоимость изъятых препаратов составила 674 миллиона сумов.

"Эти лекарства мне привозят из Кыргызстана. Я не знала, что это противозаконно. Сейчас я поняла, что поступила неправильно и раскаиваюсь в содеянном", – отметила Дильдора.

В настоящее время следственны мероприятия продолжаются.

Отметим, что в столице за последний месяц было просечено 102 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ. В результате изъято 5,7 кг наркотических и психотропных веществ, предотвращен сбыт 16,7 тысячи лекарственных препаратов на 1,3 миллиарда сумов.

Тропикамид используется внутривенно или внутримышечно наркозависимыми людьми. Они сочетают его с психоактивными веществами и таким образом усиливают эйфорию. А в смеси с героином препарат становится настоящей наркотической бомбой.

Специалисты наркологи считают, что на данный момент тропикамид можно назвать одним из самых опасных наркотических средств – дешевых и доступных. Большинство наркоманов колются тропикомидом, не понимая, какой ущерб здоровью приносит погоня за кратковременным эффектом, который даже трудно назвать эйфорическим или хотя бы просто приятным.

При попадании тропикамида в кровь в организме начинаются необратимые процессы, связанные с отмиранием и разложением тканей внутренних органов. У наркоманов, употребляющих эти глазные капли, кожа в течение считанных недель приобретает цвет желтого воска. Резко падают гемоглобин и артериальное давление, начинается головная боль с эпилептическими припадками, очень быстро изнашивается сердце.

Стремительно ухудшается зрение, начинаются боли в глазах, паническая боязнь света. Употребление этого препарата, вызывающего сильнейшее привыкание, очень быстро приводит к деградации личности. Человек становится полубезумным.

Препарат накапливается в организме подобно мышьяку. Когда концентрация достигает критической отметки, почки или печень попросту перестают работать, что вызывает гарантированный летальный исход.





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