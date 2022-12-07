Девять кыргызстанцев вернулись из Кореи здоровыми после уникальных операций

Недостатка в пациентах не было.

"Летом этого года наш университет совместно с университетом Кемен Республики Корея начал большой медицинский проект по оказанию помощи гражданам нашей страны с тяжелыми заболеваниями. В июле из университетского госпиталя Донгсан к нам приехала группа врачей, чтобы отобрать больных на операции, которые пока не проводят у нас. Недостатка в пациентах не было. Корейские хирурги после обследования пригласили к себе девять человек, в основном детей с тяжелыми врожденными пороками сердца и челюстно-лицевыми, самому маленькому из них не было и полугода. И вот они вернулись домой – здоровые, красивые, - сказал vb.kg начальник департамента международных связей КНУ Бакытбек Келдибеков перед началом телемоста между ректорами университетов, послами обеих стран, врачами известной клиники и их пациентами, пришедшими поблагодарить докторов.

Корейские хирурги из госпиталя Донгсан, что при университете Кемен, совершили, можно сказать, чудо для каждого из наших больных. Как рассказала vb.kg руководитель группы, врач Шырман Жеенбаева, крупнейшая многопрофильная больница буквально напичкана современной аппаратурой, некоторые виды операций проводятся роботом Да Винчи, кстати, одну из наших больных блестяще прооперировал именно он. И квалификация докторов клиники соответствует высочайшему уровню оснащения. По словам Шырман Жеенбаевой, все операции нашим больным были проведены бесплатно. Вообще все расходы, вплоть до перелетов, проживания, причем не только самих пациентов, но и сопровождающих их родных взяли на себя клиника и университет Кемен, с которым КНУ поддерживает тесные связи уже в течение пяти лет.

"Знаю много примеров сотрудничества университетов, но с сотрудничеством такого плана, признаюсь, сталкиваюсь впервые, - сказал ректор КНУ Толобек Абдырахманов. - Лечить одного пациента трудно, а сразу девятерых - большое дело. Благодарю всех сотрудников медицинского центра Донгсан университета Кемён за профессиональное лечение и, главное, - человеческое отношение, а также послам Республики Корея в Кыргызстане г-ну Ли Вонджэ и Кыргызской Республики в Республике Корея Аиде Исмаиловой, которые поддержали наше начинание".

Президент университета Кемён Шин Ильхи также выразил благодарность послам за содействие в реализации проекта, ректору КНУ за тесные взаимоотношения между двумя ведущими учебными заведениями Кореи и Кыргызстана. "Надеюсь на расширение нашего сотрудничества и в других сферах", - заключил Шин Ильхи.

"Я бы предложила расширить медицинскую программу по оказанию помощи больным из моей страны и включить в нее онкогематологических детей и подростков. У нас их много, и они ждут помощи. Мы будем работать над этим вопросом", - сказала посол Кыргызстана в Республике Корея Аида Исмаилова.

По словам посла Республики Корея в Кыргызстане Ли Вонджэ, такие проекты укрепляют отношения между нашими народами. "Правительство Республики Корея поддерживает сотрудничество университетов, не раз выдавало стипендии студентам Кыргызского национального университета, изучающим корейский язык. Я сравниваю студентов, изучающих корейский язык, с дипломатами, которые укрепляют отношения между нашими странами. Язык сближает народы", - сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея Ли Вонджэ.

"Так устроена жизнь, что беда может случиться с каждым, и ужасные болезни обрушиваются на самых беззащитных и невинных - на детей. У моей дочки Даяны был врожденный порок сердца. Вы бы видели ее до операции, она задыхалась, уставала буквально через несколько шагов. Врачи говорили, что нужна операция. Но стоимость ее для нас просто запредельная, и когда мне позвонили из КНУ и спросили, согласна ли я, чтобы дочку бесплатно прооперировали в Корее, я дар речи потеряла от такого радостного известия. Посмотрите теперь на Даяну, она ни минуты на месте не сидит, хотя после операции прошло совсем немного времени. Уже на второй день после нее Даяну трудно было удержать в палате", - поделилась радостью с vb.kg мама девочки Диана.

"А это наш Хамза! Сын родился с расщелиной верхней губы, из-за чего было много проблем, в том числе с кормлением. Корейские врачи взялись помочь, и случилось чудо", - сказал vb.kg счастливый отец, который не может налюбоваться на своего симпатичного бутуза.

У 16-летнего Султаналы ситуация была еще хуже. Парень родился с двумя расщелинами – губы и неба. Перенес в Бишкеке две операции, но требовались еще две – более сложные.

"В Бишкеке такие пороки не устраняют. Пришлось бы ехать куда-то за границу, а это немыслимые расходы. Но, видимо, Бог нас любит, сыну помогли настоящие волшебники из клиники Донгсан при университете Кемен. Благодарна им буду всю жизнь. А также Бакытбеку Келдибекову, благодаря которому этот медицинский проект состоялся", - поделилась своим мнением с vb.kg мама юноши Гульзана Осконбаева.

Как рассказал начальник департамента международных связей КНУ Бакытбек Келдибеков, университеты дружат между собой уже пять лет. "Во время пандемии корейские коллеги прислали нашему университету девять тысяч масок, купленных на свои деньги. А в этом году оснастили два ресурсных центра на факультете IT-технологий на 30 тысяч долларов и вылечили наших больных соотечественников. И наше сотрудничество продолжается", - сказал vb.kg Бакытбек Келдибеков по окончании телемоста.



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