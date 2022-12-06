ГКНБ КР: Выявлены факты злоупотребления должностным положением со стороны начальника Каракольского противочумного отделения МЗ КР

Бишкек, "Саясат.kg". «М.Р.К.» пользуясь должностным положением, систематически осуществляет незаконные поборы денежных средств от работников руководимого им учреждения.
УГКНБ КР по Иссык-Кульской области выявлены факты злоупотребления должностным положением со стороны начальника Каракольского противочумного отделения Республиканского центра карантинных и особо опасных инфекций МЗ КР «М.Р.К.».
Установлено, что «М.Р.К.» пользуясь должностным положением, систематически осуществляет незаконные поборы денежных средств от работников руководимого им учреждения. Так, в противочумном отделении составлялись фиктивные списки противоэпидемических отрядов и отрядов дустации для исследования и профилактики карантинных и особо опасных инфекций в сыртовых зонах Иссык-Кульской области. Ежегодно в летние периоды в сыртовые зоны согласно соответствующих приказов должны выезжать отряды из определенного количества специалистов. Однако, фактически выезжали значительно меньшее их количество. При этом, каждому такому специалисту начислялись денежные средства на командировочные расходы. Таким образом, фактически не осуществлявшие деятельность в сыртовых зонах лица, после перечисления им денежных средств систематически передавали их «М.Р.К.», по требованию последнего.
В настоящее время, в рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.337 УК КР («злоупотребление должностным положением») проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, в том числе на предмет установления причастности «М.Р.К.» к иным противоправным действиям.
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