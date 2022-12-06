Президент одобрил мораторий на проверку бизнеса в 2023 году. Но все же будут исключения

С 1 января по 31 декабря 2023 года вводится временный мораторий на проведение проверок предпринимателей.
Соответствующий указ подписал Садыр Жапаров еще 21 ноября.
По нему кабинету министров поручается ввести временный запрет (мораторий) на проверки субъектов малого, среднего и крупного предпринимательства, а также коммерческих банков, проводимые правоохранительными органами и уполномоченными органами, имеющими право на проведение проверок субъектов предпринимательства, на период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года.
Но кабмин опубликовал для общественного обсуждения постановление, по которому определяется список проверок, которые все же будет разрешено проводить правоохранительными органами и уполномоченными органами, имеющими право на проверки субъектов предпринимательства:
в рамках уголовного и гражданского судопроизводства;
-по заявлениям субъектов предпринимательства в соответствии с законодательством КР;
-по запросам государственных органов других стран;
-по заявлениям физических и юридических лиц;
-по вопросам соблюдения законодательства в сфере ТЭК, в части формирования и применения тарифов на электрическую и тепловую энергию, природный газ;
-таможенной службой в отношении товаров, находящихся под таможенным контролем;
-по проведению надзора за соблюдением качества ввозимых и реализуемых горюче-смазочных материалов;
-по вопросам соблюдения норм законодательства, осуществляющими изучение и разработку недр;
-по вопросам регулирования цен на социально значимые товары.
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