С представителем Госдепа обсудили увеличение срока визы в США для кыргызстанцев

Об этом сообщает департамент информации МИД.
3 декабря состоялась встреча генерального консула Кыргызстана в Чикаго (США) Болотбека Борбиева с заместителем помощника государственного секретаря Брайаном Стиммлером. Об этом сообщает департамент информации МИД.
Как сообщается, на встрече обсудили вопрос защиты прав и интересов граждан Кыргызстана на территории США, вопросы консульской сферы.
В том числе обсуждался вопрос увеличения сроков туристических виз с 5 до 10 лет, а также увеличения ежедневной пропускной способности на собеседование для получения американской визы в посольстве США в Бишкеке.
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