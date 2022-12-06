11-летнюю девочку вакцинировали, несмотря на письменный отказ матери

В Чуйской области 11-летнюю девочку вакцинировали от вируса папилломы человека, несмотря на письменный отказ от вакцинации.
Об этом редакции Kaktus.media рассказала мама ребенка Замира.
По ее словам, произошло это в школе села Кошой Чуйского района области.
"25 ноября мы написали отказную от вакцинации. Проводились разъяснительные работы, врачи рассказывали о вакцине, но мы отказались несколько раз. Вчера, 5 декабря, медики пришли в школу в 9 утра и провели вакцинацию, хотя родителям сказали прийти к 10:00. Моя мама пришла в школу, а моей дочке уже сделали прививку", - рассказала Замира.
"Я попросила маму передать трубку врачу. И спросила ее, почему дочку вакцинировали, мы же написали отказную. В ответ сказали, что это обычная календарная прививка. Мол, ничего страшного, все делают. Я говорю: "Пускай все делают, но я же отказалась. Почему, несмотря на это, вакцину сделали. Я на вас заявление напишу, в суд подам". Мне на это ответили: "Иди, пиши", - добавила обратившаяся.
По словам Замиры, она записала видеообращение, в котором возмутилась ущемлением ее прав и ее ребенка. "Без моего разрешения не должны были делать. Это же вроде добровольная вакцинация. Я читала про эту вакцину и отказалась, имею на это право. Это мой ребенок", - отметила она.
Замира также рассказала, что ей стало известно о том, что ее случай не единственный: подобный был и в соседнем селе. "Мне пишут, что к ним также пришли и сделали, несмотря на отказ", - указала женщина.
В пресс-службе Минздрава отметили, что в Республиканском центре иммунопрофилактики пообещали провести служебное расследование и дать по итогам окончательный ответ.
В Кыргызстане 14 ноября дали старт вакцинации девочек от вируса папилломы человека. На 23 ноября, по данным пресс-службы Минздрава, в республике привито более 120 тыс. девочек, что составляет 50% от целевой группы. Всего запланировано привить 227 867 девочек-подростков.
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