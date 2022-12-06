На чиновников мэрии Оша завели уголовное дело за незаконную выдачу земли под многоэтажку

Стоимость этого участка превышает 29,5 млн сомов.
В 2021 году чиновники мэрии Оша незаконно предоставили земельный участок частному предпринимателю под строительство многоэтажного жилого дома. Таковы результаты прокурорской проверки, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
Стоимость этого участка превышает 29,5 млн сомов.
Прокуратура Оша возбудила уголовное дело по статье "Злоупотребление должностным положением" УК КР в отношении должностных лиц муниципалитета. Кроме этого, на имя мэра Оша внесено предписание, по результатам рассмотрения которого указанный земельный участок возвращен на баланс управления муниципальной собственности мэрии города.
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