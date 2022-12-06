Дело актера Чынгыза Мамаева отправили на доследование

Уголовное дело, возбужденное на актера Чынгыза Мамаева, отправлено на доследование.
Об этом 6 декабря «Азаттыку» сообщили в Бишкекском городском суде.
По данным пресс-службы суда, такое решение принято 22 ноября в целях «восполнения пробелов расследования».
До этого Свердловский районный суд Бишкека рассматривал дело в закрытом режиме.
Актер Чынгыз Мамаев был задержан в апреле 2022 года в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 155 («Насильственные действия сексуального характера») УК КР.
Гражданин по имени Дулат Кожоев заявил, что Мамаев изнасиловал Сабрину Шуберт, приехавшую к Кожоеву в гости из Германии. Жена актера сообщала, что экспертиза не подтверждает это.
Азаттык
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!