Дело актера Чынгыза Мамаева отправили на доследование

Уголовное дело, возбужденное на актера Чынгыза Мамаева, отправлено на доследование.

Об этом 6 декабря «Азаттыку» сообщили в Бишкекском городском суде.

По данным пресс-службы суда, такое решение принято 22 ноября в целях «восполнения пробелов расследования».

До этого Свердловский районный суд Бишкека рассматривал дело в закрытом режиме.

Актер Чынгыз Мамаев был задержан в апреле 2022 года в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 155 («Насильственные действия сексуального характера») УК КР.

Гражданин по имени Дулат Кожоев заявил, что Мамаев изнасиловал Сабрину Шуберт, приехавшую к Кожоеву в гости из Германии. Жена актера сообщала, что экспертиза не подтверждает это.



Азаттык