Депутат предлагает урезать материальные привилегии экс-президентов Кыргызстана

Он предложил отменить все гарантии экс-президента, кроме пенсии в размере 75% от заработной платы главы государства.

Депутат от фракции «Кыргызстан Ата-Журт» Женишбек Токторбаев на заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК 6 декабря представил поправки в закон «О гарантиях деятельности президента Кыргызской Республики и статусе экс-президента КР».

Он отметил, что в целях рационального использования средств республиканского бюджета и государственного имущества предлагает урезать материальное обеспечение экс-президента.

«Сейчас экс-президент всю жизнь обеспечивается госохраной, ему дается жилье в госрезиденции, транспорт, медицинское обслуживание, получает не менее 75% от зарплаты президента. У нас было 5 президентов, но среди нет ни одного бедного человека без дома и машины. Общественность прекрасно знает, что обогащался не только президент, но и его родственники и близкие, даже шоферы», - сказал Токторбаев.

Он предложил отменить все гарантии экс-президента, кроме пенсии в размере 75% от заработной платы главы государства.

По словам депутата, эта норма в случае принятия будет действовать только в отношении будущих экс-президентов Кыргызстана.

По итогам обсуждения законопроект одобрен в первом чтении.

Из всех бывших глав Кыргызстана статус экс-президента имеют только Сооронбай Жээнбеков и Роза Отунбаева. Жээнбеков проживает в госрезиденции, Отунбаева покинула дом в резиденции в 2021 году. Бывшие главы государств Аскар Акаев, Курманбек Бакиев и Алмазбек Атамбаев лишены статуса экс-президента.



Азаттык