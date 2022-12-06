В Кыргызстане стартовала медиакампания "Думай…Будь начеку!"

Иными словами, никто не застрахован от риска оказаться жертвой онлайн-вербовки экстремистов.

В рамках проекта "Глобального Медиацентра" Центр исследования религиозной ситуации в партнёрстве с общественным объединением "Интерфейт Кансил" и Международной контактной группой разработали медиакампанию "Думай…Будь начеку!".

На встрече с журналистами представитель проекта Ильхом Умарахунов напомнил, что проблема распространения идей насильственного экстремизма в Интернете давно беспокоит многие государства мира и международные организации, и поэтому цель медиакампании - это противодействие онлайн-радикализации и предупреждение широких слоёв населения в Кыргызстане о существующих угрозах в киберпространстве.

Разработчики проекта "Глобального медиацентра" - общественное объединение "Интерфейт Кансил", Центр исследования религиозной ситуации в сотрудничестве с британской организацией REOC Communications и Международная контактная группа.

Директор Центра исследования религий Идирисбек Мураталиев рассказал, что проблема радикализации настолько многогранна, что невозможно выявить даже условный психологический портрет людей, находящихся в группе риска. Жертвами онлайн-вербовки экстремистов могут оказаться люди разного возраста, образования, социального и семейного положения. Иными словами, никто не застрахован от риска оказаться жертвой онлайн-вербовки экстремистов.

Председатель ОО "Интерфейт Кансил" Владислав Хегай предложил помнить, что очень важно, чтобы родители всегда видели, что происходит с их детьми и со всеми членами семьи, чтобы учились ценить семейное тепло, а также учились поддерживать друг друга и развиваться.

Главный специалист Центра исследования религий Айжан Бегимкулова рассказала, что медиакампания состоит из короткометражных видеосвидетельств людей, чьи родные и близкие стали жертвами онлайн-вербовки экстремистских группировок, а также интервью экспертов в сфере противодействия насильственному экстремизму и терроризму.

- Медиакампания "Думай…Будь начеку!" призывает граждан быть бдительными, критически воспринимать информацию в социальных сетях, и в случае возникновения подозрений и проблем обращаться за консультацией и помощью в соответствующие государственные органы. Важно, что мы видим на экране реальных людей, реальные истории из жизни, слышим их пути поиска выхода, их ошибки и горе. И хотелось бы, чтобы ТВ, медиасообщество поддержали проект, разместили видеоролики, - пояснил медиаэксперт Алмаз Исманов.

Полковник МВД Манас Аманбаев пояснил, что актуальность проблемы не снижается, что вербовщики продолжают вести свою подрывную работу. "Поэтому все в Кыргызстане должны понимать, что важно консолидировать усилия и силовиков, и Госкомиссии по делам религии и общества, чтобы предотвращать рождение экстремизма. Экстремисты используют очень разнообразные техники и стратегии, в первую очередь для онлайн-вербовки", - сказал он.

Независимый эксперт Нурлан Исмаилов подчеркнул, что такой проект - попытка предупреждения вовлечению в экстремизм, попытка задуматься и родителям, и детям о последствиях необдуманных шагов.

Журналистам и представителям различных организаций на мероприятии показали ролики, и после состоялось обсуждение. Как журналисты, так и эксперты в области работы с информацией заметили, что ролики должны не оставлять зрителя в опустошенном состоянии и в конце обязательно должны быть контакты, куда можно обратиться за помощью.

Также в ходе общения выяснилось, что закрыт проект "горячей линии", который работал при Госкомисии по делам религии и куда могли обращаться пострадавшие. Ведь на фоне продолжающейся работы вербовщиков такая работа - тоже предотвращение вовлечения в экстремизм, а "горячая линия" - всегда шанс и надежда получить информацию вовремя, именно тогда, когда это необходимо для спасения жизни человека.





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