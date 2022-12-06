Культурное наследие. Что может показать КР на форуме в Татарстане?

Мероприятие организовано при поддержке Министерства иностранных дел РФ совместно с правительством РТ.

В столице Татарстана Казани с 4 по 9 декабря проходит Международный форум к 50-летию Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия.

В нем принимают участие около 1000 делегатов из России и дружественных стран СНГ(включая Кыргызстан), Азии, Африки и Латинской Америки.

Мероприятие организовано при поддержке Министерства иностранных дел РФ совместно с правительством РТ.

"Сегодня, 5 декабря, - официальная церемония открытия и пленарное заседание. С 6 по 7 декабря на различных площадках Казани пройдут конференции для управляющих объектами, молодых специалистов в области всемирного наследия, а также по тематике промышленного и религиозного наследия, проекта "Великий Шелковый путь" и восстановления Пальмиры (САР), участники обсудят и молодежную модель Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. На 8 декабря намечены заключительные пленарные заседания", - сообщает АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов".

Это шанс для Кыргызстана представить более широкому мировому сообществу культурные ценности нашей страны, включая легендарный эпос "Манас".



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