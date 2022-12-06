Культурное наследие. Что может показать КР на форуме в Татарстане?

Мероприятие организовано при поддержке Министерства иностранных дел РФ совместно с правительством РТ.
В столице Татарстана Казани с 4 по 9 декабря проходит Международный форум к 50-летию Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия.
В нем принимают участие около 1000 делегатов из России и дружественных стран СНГ(включая Кыргызстан), Азии, Африки и Латинской Америки.
Мероприятие организовано при поддержке Министерства иностранных дел РФ совместно с правительством РТ.
"Сегодня, 5 декабря, - официальная церемония открытия и пленарное заседание. С 6 по 7 декабря на различных площадках Казани пройдут конференции для управляющих объектами, молодых специалистов в области всемирного наследия, а также по тематике промышленного и религиозного наследия, проекта "Великий Шелковый путь" и восстановления Пальмиры (САР), участники обсудят и молодежную модель Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. На 8 декабря намечены заключительные пленарные заседания", - сообщает АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов".
Это шанс для Кыргызстана представить более широкому мировому сообществу культурные ценности нашей страны, включая легендарный эпос "Манас".
URL: https://www.vb.kg/425106
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!