Мы против насилия. Женщины Кадамджая вышли на марш

В Кадамджае женщины вышли на пеший марш против насилия.
Об этом сообщило общественное объединение «Активист».
Участницы держали плакаты: «Живи», «Мы против насилия», «Жизнь без насилия».
Акция проводится в рамках кампании «16-дневный активизм против гендерного насилия», призывающей к предотвращению и искоренению насилия в отношении женщин и девочек.
Глобальная кампания ежегодно начинается 25 ноября, в Международный день борьбы за ликвидацию всех форм насилия в отношении женщин. Она продолжится до 10 декабря — Международного дня прав человека.
Напомним, в Кадамджайском районе четверых мужчин подозревают в изнасиловании и убийстве школьницы. Труп нашли в туннеле в районе села Ноогардан, местные жители сообщили о происшествии в милицию. На теле девочки были следы насильственной смерти — ее задушили, руки были связаны.
4 декабря двое обвиняемых в убийстве девочки повесились в СИЗО Оша.
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