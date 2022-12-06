Мы против насилия. Женщины Кадамджая вышли на марш

В Кадамджае женщины вышли на пеший марш против насилия.

Об этом сообщило общественное объединение «Активист».

Участницы держали плакаты: «Живи», «Мы против насилия», «Жизнь без насилия».

Акция проводится в рамках кампании «16-дневный активизм против гендерного насилия», призывающей к предотвращению и искоренению насилия в отношении женщин и девочек.

Глобальная кампания ежегодно начинается 25 ноября, в Международный день борьбы за ликвидацию всех форм насилия в отношении женщин. Она продолжится до 10 декабря — Международного дня прав человека.

Напомним, в Кадамджайском районе четверых мужчин подозревают в изнасиловании и убийстве школьницы. Труп нашли в туннеле в районе села Ноогардан, местные жители сообщили о происшествии в милицию. На теле девочки были следы насильственной смерти — ее задушили, руки были связаны.

4 декабря двое обвиняемых в убийстве девочки повесились в СИЗО Оша.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/252593/