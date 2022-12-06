Кабмин потратит 450 миллионов сомов на покупку электромобилей

Кабмин потратит 450 миллионов сомов на покупку электромобилей.

Об этом на заседании парламентского комитета по бюджету, экономической и фискальной политике сообщил депутат Дастан Бекешев.

По его словам, покупка электромобилей запланирована до конца 2022 года.

«Я рад, что вы покупаете электромобили, но 450 миллионов сомов тратить в конце декабря... Или их уже купили? Нельзя ли перенести эти расходы на 2023-й? Кому эти машины будут нужны, кто будет на них ездить?» — спросил парламентарий.

Он объяснил, что в этом году планируется купить электромобили на 45 миллионов сомов, в 2023-м — на 405 миллионов.

Глава Минфина Алмаз Бакетаев ответил, что «фактически уже подписаны определенные документы».

Первый заместитель председателя кабмина Адылбек Касымалиев сообщил, что электромобилями будут обеспечены все министерства.



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