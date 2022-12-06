Кабмин потратит 450 миллионов сомов на покупку электромобилей.
Об этом на заседании парламентского комитета по бюджету, экономической и фискальной политике сообщил депутат Дастан Бекешев.
По его словам, покупка электромобилей запланирована до конца 2022 года.
«Я рад, что вы покупаете электромобили, но 450 миллионов сомов тратить в конце декабря... Или их уже купили? Нельзя ли перенести эти расходы на 2023-й? Кому эти машины будут нужны, кто будет на них ездить?» — спросил парламентарий.
Он объяснил, что в этом году планируется купить электромобили на 45 миллионов сомов, в 2023-м — на 405 миллионов.
Глава Минфина Алмаз Бакетаев ответил, что «фактически уже подписаны определенные документы».
Первый заместитель председателя кабмина Адылбек Касымалиев сообщил, что электромобилями будут обеспечены все министерства.
Ссылка: https://24.kg/vlast/252597/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!