Сокращаем все, что можно. Госслужащим не выплатили премиальные

Госслужащим не выплатили премиальные за последний квартал 2022 года.

Об этом на заседании парламентского комитета по бюджету, экономической и фискальной политике сообщила депутат Эльвира Сурабалдиева.

Она спросила министра финансов Алмаза Бакетаева, на чем еще кабмин пытается сэкономить.

«Вы сократили премиальные госслужащим за последний квартал. Что еще? То есть мы экономим на бумаге, премиальные госслужащим, транспортные расходы, командировки сократили? Перечислите, чтобы мы, депутаты, тоже знали», — сказала Эльвира Сурабалдиева.

Чиновник ответил, что ведомство сокращает все, что можно.

«Сокращаем все, что можно. Поэтому в Жогорку Кенеш идут иногда обращения со стороны наших коллег. Не только премиальные. Фактически по всем статьям сокращаем. На бумаге тоже», — сообщил он.

Алмаз Бакетаев пообещал в письменном виде предоставить информацию о том, на чем еще экономит кабмин.



Ссылка: https://24.kg/vlast/252598/