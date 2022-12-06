В Кыргызстане оценивают социально-эмоциональные навыки учеников.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.
По ее данным, такое исследование в стране проводится впервые.
В декабре тестирование пройдет в Чуйской области. В нем примут участие учащиеся 4-х и 8-х классов 42 школ с кыргызским и русским языком обучения.
«Опрос позволит сделать моментальный «снимок» социальных и эмоциональных навыков учащихся и оценить ключевые факторы, влияющие на развитие этих навыков. Исследование не проверяет когнитивные навыки учащихся», — сказали в ведомстве.
Социально-эмоциональные навыки — это навыки, которые позволяют людям:
-распознавать свои эмоции и управлять ими;
-успешно справляться с конфликтами;
-устанавливать и поддерживать позитивные отношения;
-понимать и проявлять сочувствие к другим;
-следовать этике, вносить конструктивный вклад в сообщество;
-принимать ответственные решения и разрешать сложные ситуации.
Исследование организовано в рамках проекта «Образование для будущего» при финансовой поддержке Всемирного банка.
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