В Кыргызстане оценивают социально-эмоциональные навыки учеников

В Кыргызстане оценивают социально-эмоциональные навыки учеников.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

По ее данным, такое исследование в стране проводится впервые.

В декабре тестирование пройдет в Чуйской области. В нем примут участие учащиеся 4-х и 8-х классов 42 школ с кыргызским и русским языком обучения.

«Опрос позволит сделать моментальный «снимок» социальных и эмоциональных навыков учащихся и оценить ключевые факторы, влияющие на развитие этих навыков. Исследование не проверяет когнитивные навыки учащихся», — сказали в ведомстве.

Социально-эмоциональные навыки — это навыки, которые позволяют людям:

-распознавать свои эмоции и управлять ими;

-успешно справляться с конфликтами;

-устанавливать и поддерживать позитивные отношения;

-понимать и проявлять сочувствие к другим;

-следовать этике, вносить конструктивный вклад в сообщество;

-принимать ответственные решения и разрешать сложные ситуации.

Исследование организовано в рамках проекта «Образование для будущего» при финансовой поддержке Всемирного банка.



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