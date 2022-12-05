Микрофинансовым компаниям разрешат давать кредиты в безналичной форме

Национальный банк проводит анализ регулятивного воздействия поправок в Закон «О микрофинансовых организациях».
Об этом сообщается на сайте регулятора.
Отмечается, что такое решение принято по итогам тестирования в рамках специального регулятивного режима. Ранее Нацбанк одобрил тестирование в рамках специального регулятивного режима банковских операций и услуг микрокредитной компании. Режим предусматривал разрешение на два вида операций:
- выпуск предвыпущенных ограниченно функциональных кредитных карт национальной платежной системы «Элкарт» для выдачи кредитов в безналичной форме;
- эквайринг (возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату товаров и услуг пластиковыми картами) карт «Элкарт» через POS-терминалы/QR-коды.
«Тестирование этих услуг признано успешным. По закону в этом случае комитет по платежной системе выносит рекомендацию соответствующему структурному подразделению Нацбанка по разработке проекта нормативного правового акта, исключающего препятствие оказанию услуг/технологии, прошедших тестирование. Цель предлагаемого регулирования — предоставление возможности микрокредитным компаниям по выдаче микрокредитов в безналичной форме. Это в итоге приведет к увеличению доли безналичных платежей и расчетов и повышению финансовой грамотности», — рассказали в НБ КР.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/252570/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!