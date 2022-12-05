Микрофинансовым компаниям разрешат давать кредиты в безналичной форме

Национальный банк проводит анализ регулятивного воздействия поправок в Закон «О микрофинансовых организациях».

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Отмечается, что такое решение принято по итогам тестирования в рамках специального регулятивного режима. Ранее Нацбанк одобрил тестирование в рамках специального регулятивного режима банковских операций и услуг микрокредитной компании. Режим предусматривал разрешение на два вида операций:

- выпуск предвыпущенных ограниченно функциональных кредитных карт национальной платежной системы «Элкарт» для выдачи кредитов в безналичной форме;

- эквайринг (возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату товаров и услуг пластиковыми картами) карт «Элкарт» через POS-терминалы/QR-коды.

«Тестирование этих услуг признано успешным. По закону в этом случае комитет по платежной системе выносит рекомендацию соответствующему структурному подразделению Нацбанка по разработке проекта нормативного правового акта, исключающего препятствие оказанию услуг/технологии, прошедших тестирование. Цель предлагаемого регулирования — предоставление возможности микрокредитным компаниям по выдаче микрокредитов в безналичной форме. Это в итоге приведет к увеличению доли безналичных платежей и расчетов и повышению финансовой грамотности», — рассказали в НБ КР.



Ссылка: https://24.kg/ekonomika/252570/