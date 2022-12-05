Какие специалисты были наиболее востребованы в Кыргызстане в 2022 году?

Бишкек, "Саясат.kg". Уже который год менеджера по продажам и продавцы бьют все рекорды востребованности.

Какие специалисты были наиболее востребованы в Кыргызстане в 2022 году?H eadHunter (headhunter.kg) — это ведущая онлайн-платформа по поиску работы и подбору персонала в Кыргызстане и странах СНГ.

Данный обзор подготовлен компанией HeadHunter Кыргызстан на основе анализа вакансий работодателей и резюме соискателей, размещенных на сайте HeadHunter (headhunter.kg).

Уже который год менеджера по продажам и продавцы бьют все рекорды востребованности. С начала года было размещено около 7 тысяч вакансий в области продаж, что составляет более 42% от общего массива всех вакансий на headhunter.kg.

С развитием в Кыргызстане сферы услуг и служб заботы о клиентах стали необходимы операторы колл-центров, офис-менеджеры, администраторы и секретари. Административный персонал занимает второе место.

IT-специалисты заняли третье место в нашем рейтинге (больший спрос был на инженеров и программистов). Количество вакансий в области превысило показатели прошлого года на 115%. В дальнейшем есть все предпосылки для продолжения роста.

На четвертом месте по числу вакансий расположились сотрудники сферы бухгалтерии и финансов, что в корне противоречит бытовавшему ранее мнению о том, что бухгалтеров заменят офисные программы и они останутся без работы.

Сфера маркетинга, рекламы и PR пользуется большим спросом и занимают пятое место. Нужны были в основном специалисты в сфере маркетинговых коммуникаций / PR, аналитики, специалисты по продвижению и организации мероприятий.

Дефицит вакансий наблюдается в сфере страхования и добыче сырья.

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Менеджер по маркетингу и PR Рахима Махмудова