Бишкек, "Саясат.kg". Уже который год менеджера по продажам и продавцы бьют все рекорды востребованности.
Какие специалисты были наиболее востребованы в Кыргызстане в 2022 году?H eadHunter (headhunter.kg) — это ведущая онлайн-платформа по поиску работы и подбору персонала в Кыргызстане и странах СНГ.
Данный обзор подготовлен компанией HeadHunter Кыргызстан на основе анализа вакансий работодателей и резюме соискателей, размещенных на сайте HeadHunter (headhunter.kg).
Уже который год менеджера по продажам и продавцы бьют все рекорды востребованности. С начала года было размещено около 7 тысяч вакансий в области продаж, что составляет более 42% от общего массива всех вакансий на headhunter.kg.
С развитием в Кыргызстане сферы услуг и служб заботы о клиентах стали необходимы операторы колл-центров, офис-менеджеры, администраторы и секретари. Административный персонал занимает второе место.
IT-специалисты заняли третье место в нашем рейтинге (больший спрос был на инженеров и программистов). Количество вакансий в области превысило показатели прошлого года на 115%. В дальнейшем есть все предпосылки для продолжения роста.
На четвертом месте по числу вакансий расположились сотрудники сферы бухгалтерии и финансов, что в корне противоречит бытовавшему ранее мнению о том, что бухгалтеров заменят офисные программы и они останутся без работы.
Сфера маркетинга, рекламы и PR пользуется большим спросом и занимают пятое место. Нужны были в основном специалисты в сфере маркетинговых коммуникаций / PR, аналитики, специалисты по продвижению и организации мероприятий.
Дефицит вакансий наблюдается в сфере страхования и добыче сырья.
Полный топ предложений
- Продажи
- Административный персонал
- Информационные технологии, интернет, телеком
- Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия
- Маркетинг, реклама, PR
- Транспорт, логистика
- Строительство, недвижимость
- Производство, сельское хозяйство
- Банки, инвестиции, лизинг
- Рабочий персонал
- Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
- Медицина, фармацевтика
- Туризм, гостиницы, рестораны
- Искусство, развлечения, масс-медиа
- Управление персоналом, тренинги
- Наука, образование
- Высший менеджмент
- Консультирование
- Юристы
- Закупки
- Домашний персонал
- Безопасность
- Добыча сырья
- Страхование
Менеджер по маркетингу и PR Рахима Махмудова
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