"Дневник мигранта" - истории кыргызстанцев в Якутии

"Дневник мигранта" - истории кыргызстанцев в Якутии

7 декабря в Кыргызстане в прокат выходит фильм "Дневник мигранта" Уулжан Даулетбековой – нашей соотечественницы, которая с 2014 года живет и работает в Якутии. О своих впечатлениях она написала две книги, а недавно сняла фильм.

В 2014 году 21-летняя Уулжан, как и многие наши мигранты, в поисках лучшей доли отправилась в Якутию на заработки. Мечтала заработать деньги, помогать родителям, крепко встать на ноги. В Якутии были родственники, которые могли ей помочь и поддержать в первое время, и она решила ехать туда.

Первое ее рабочее место – кассир в общепите. Когда только начала работать, просила у клиентов по привычке сомы. Кого-то это смешило, а кто-то раздражался и злился.

Потом была официанткой в кафе, даже в службе такси поработала, потом флористом – создавала цветочные композиции.

Девушка говорит, что зиму в Якутии толком и не удалось увидеть, почувствовать, понять, потому что утром ездила на работу, а ночью нас развозили по домам. К выходным так уставала, что просто отсыпалась дома. Но успела увидеть красивые ледяные скульптуры, и, по правде говоря, несмотря на довольно суровый климат, совсем не мерзла.

"Там верхняя одежда очень теплая, можно спокойно часами гулять и не замерзнуть. В Якутии есть место Булуус, я называю его чудом природы. Летом, когда солнце печёт, там есть лёд, который не тает. Ещё мне понравилось место, которое называется "вечная мерзлота". Там очень много красивых скульптур изо льда, и даже летом можно покататься на горках", - рассказывает девушка.

В Якутии, по ее словам, очень много наших земляков, повсюду можно услышать родную речь.

"В первое время со многими знакомилась, и они такие разные свои истории рассказывали: почему приехали, с какими сложностями столкнулись. Там такие судьбы и такие истории, что ни одному режиссеру и не снилось. Всех слушала и уставала больше не от работы, а от того, что узнавала, с таким тяжелым моральным грузом возвращалась после смены домой… Нужно было куда-то девать свои эмоции. Родителям рассказать не могла, они бы переживали. И я просто выплескивала их на бумагу. Писала на маленьких листочках, куда официанты записывают обычно заказы. Потому что блокнота как-то не оказалось под рукой. Свои записки я складывала под матрац. Очень хотела хоть как-то помочь, но что я могла сделать?".

Уулжан вспоминает, что однажды решила сделать генеральную уборку в доме и нашла под матрацем все свои записки, достала их и вновь перечитала, вспомнила каждого человека, который открыл ей душу. Нашла в Интернете адрес Союза писателей, собрала стопку исписанных листков и решила показать издателям – вдруг получится опубликовать.

"Дневник мигранта" - истории кыргызстанцев в Якутии

"На следующий же день пошла искать Союз писателей. И вот по дороге, на перекрестке, увидела двух людей – пожилого мужчину со старым советским портфелем, а рядом с ним женщину. И почему-то я решила подойти именно к ним и попросить подсказать дорогу. Мужчина сказал, что им по пути и предложил следовать за ними. По дороге он сказал идти дальше за его спутницей, а сам свернул в другую сторону и ушел. Когда мы шли, женщина поинтересовалась, зачем мне Союз писателей, а когда узнала, говорит: "Беги, догони Бориса Ивановича Павлова – он журналист и редактор." Я еле догнала его, протянула ему стопку исписанных бумаг. Мы с ним поговорили, и он посоветовал мне обратиться сначала к драматургу, журналистке и писательнице Ираде Поповой, может быть, эти рассказы сначала в газете напишут или в журнале", - рассказывает Уулжан.

Ираида Гаврильевна посмотрела и попросила принести ей тексты в электронном виде. И сказала, что сможет напечатать в журнале "Полярная звезда". Я купила самый простой ноутбук и после работы за два дня напечатала все рассказы. Как она и обещала, меня опубликовали в рубрике "Дебют".

В 2020 году вышла первая книга Уулжан Даулетбековой "Дневник мигранта". Напечатали ее тиражом всего в тысячу экземпляров, и Уулжан даже не подозревала, какой успех она будет иметь.

Вторая книга, к которой начинающая писательница подошла уже с полной серьезностью, вышла в свет в прошлом году тиражом 500 экземпляров. Рассказы перед публикацией были отредактированы, и этим, оказывается, потеряли свою "изюминку", ведь в первом издании истории были более живые и жизненные.

Кстати, в Якутске Уулжан встретила свою судьбу и вышла замуж, ее супруг родом из Республики Саха.

"Мы часто бываем в Кыргызстане, и супругу очень нравится здесь. Все наши друзья в Якутии, и, знаете, там люди, живущие в таких суровых условиях, очень добрые и отзывчивые, и это душевное тепло очень согревает, - рассказывает девушка. - Однажды мне на работу позвонили и сказали, что со мной хочет встретиться министр по внешним связям. Я подумала, что что-то натворила или он прочел мои книги и остался недоволен. Уже приготовилась к тому, что буду говорить. Пришла, а меня спрашивают: чем мы могли бы вам помочь?".

Даулетбекова говорит, что каждая женщина, живущая вдалеке от родины, нуждается в помощи психолога, но ходить в частные центры очень дорого и не каждая может себе это позволить. Сейчас благодаря Министерству внешних связей открываем центр психологической помощи для мигрантов.

"Я никогда не считала себя писателем и после выхода второй книги устроилась в цветочный салон работать флористом. Но наш город Якутск очень маленький, и меня все равно узнавали на улицах. Начали приходить девушки из Кыргызстана с просьбами помочь им. Помогала по возможности, кому могла, но всем, к сожалению, помочь невозможно. Однажды пришла девушка, история которой так запала мне в душу, что я не могла уснуть, все думала о ней. Ее история и стала основой для сценария фильма "Дневник мигранта". Фильм был снят в Якутии, помогали мне в этом живущие там кыргызстанцы, они же были и актерами. У нас не было продюсеров и спонсоров, мы сняли его на свои средства и очень надеемся, что этот фильм станет хотя бы небольшой помощью тем, кто живет и трудится вдали от родины", - говорит моя собеседница.

URL: https://www.vb.kg/425041