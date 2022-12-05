Сын довел мать до самоубийства

29 марта прошлого года на бишкекскую станцию Скорой помощи поступил вызов.

Предварительный диагноз: "отравление уксусной кислотой". Пострадавшая – 70-летняя женщина.

Пенсионерка была жива, но чувствовала себя очень плохо. Была вся в синяках и кровоподтеках. Изо рта сильно пахло уксусом. Женщина, не теряя сознание, рассказала, что сто граммов 80-процентного уксуса выпила десять минут назад – после того как ее в очередной раз жестоко избил сын. Три месяца назад он сломал ей руку, рука до сих пор окончательно не восстановилась.

"Скорую" она вызвала сама, дома, кроме нее, никого не было.

Женщине дали обезболивающее, промыли желудок и отвезли в токсикологию.

Из протокола допроса потерпевшей: "В 2020 году сын Антон стал другим. Начал поднимать на меня руку. Первый раз это случилось в ноябре 2020-го. Пришел домой пьяный, стал скандалить из-за того, что я плохо обращаюсь с его бывшей женой. Схватил меня за волосы, таскал по всей комнате, бил руками и ногами…

В следующий раз, в декабре, после избиения я очнулась в больнице. В милицию обращаться не стала, все-таки сын…

Бил он меня и в январе 2021 года. Душил, заставлял пить водку. Я чудом вырвалась и убежала к своей сестре…

В марте он пришел домой с другом. Сидели и пили, потом друг ушел домой, а Антон лег спать. Проснулся примерно в пять вечера и стал требовать водку. Я ответила, что ничего не осталось, они сами все выпили. Тогда сын схватил меня за шиворот и бросил на пол. Опять пинал, таскал за волосы по комнате, бил головой о батарею…".

Дважды, несмотря на родственные чувства, женщина все-таки писала заявления на сына. Милиция мер не принимала.

Из протокола допроса обвиняемого: "В причинении вреда здоровью матери свою вину признаю, а в доведении ее до самоубийства – нет. Я был зол на нее, потому что она всегда была против моего брака с бывшей женой. И даже когда мы развелись, мать постоянно ругалась, что я помогаю бывшей жене.

29 марта она звонила бывшей снохе, говорила, что выпила уксус, просила приехать. Моя бывшая жена отказалась, так как была занята на работе. Она рассказывает, что мать и раньше несколько раз пыталась свести счеты с жизнью, пугая выпить уксус или денатурат. Но в этот раз действительно выпила.

В 2008 году, после смерти отца, мать сошлась со своей юношеской любовью. Но этот человек тоже вскоре умер. Вот мать и сломалась…".

До суда мать Антона не дожила. Она скончалась в отделении токсикологии от химического ожога органов желудочно-кишечного тракта.

Первомайский суд признал Антона Р. виновным по всем пунктам предъявленного обвинения и назначил ему по совокупности наказание в виде пяти лет исправительной колонии общего режима.

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