Эрнест Карыбеков предложил меры по оживлению электроэнергетики в стране

Кто виноват в том, что кыргызстанская энергетика скорее мертва, чем жива?

Кто виноват в том, что кыргызстанская энергетика скорее мертва, чем жива? А главное - можно ли как-то её реанимировать? Экс-председатель Института изучения водных проблем и гидроэнергетических ресурсов в Центральной Азии Эрнест Карыбеков время от времени высказывает свои соображения по этому поводу. Он уверен, что всё можно и нужно исправить.

- Эрнест Назарбекович, что вы можете сказать о нынешнем состоянии энергетической системы Кыргызстана?

- По официальным данным, дефицит электрической энергии сегодня составляет 3 млрд кВт.ч…

Вообще энергетика является ключевой отраслью экономики нашей страны. Но, к сожалению, с момента обретения Кыргызстаном независимости мы добровольно отдали нашу энергетическую отрасль вместе со всей экономикой на откуп либерально-финансовой системе глобального Запада. Это так называемая Бреттон-Вудская долларовая система.

Бреттон-Вудская система – международная система организации денежных отношений и торговых расчётов, сменившая финансовую систему, основанную на "золотом стандарте", и положившая начало таким организациям, как Международный банк реконструкции и развития и Международный валютный фонд. Новый финансовый уклад твёрдо привязал к золоту доллар США и стал главным расчётным средством для всех государств, что привело к денежной гегемонии Соединённых Штатов.

Либеральная идеология сначала разрушила существовавшую тогда промышленность страны, а потом очередь дошла и до энергетики – через программу разгосударствления и приватизации государственной энергосистемы через МВФ, Всемирный банк, ЮСАИД и т.д.

По рекомендации Всемирного банка при правительстве (сейчас – при Министерстве энергетики) было создано Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса – ТЭК. А уж с его помощью появились так называемые посредники.

Некто получает лицензию на покупку и продажу электроэнергии и создаёт частную распредкомпанию. Такая компания покупает у производителя электроэнергию по одной цене, а продаёт дороже. Разницу кладёт в свой карман – в отличие от государственной компании, вкладывающей деньги в развитие энергосистемы и поддержание её в рабочем состоянии. Из 29 посреднических фирм сейчас функционирует 12.

Ведётся политика повышения тарифов на электроэнергию и для населения, и для производства. Для сравнения: в советское время промышленность работала с тарифом в 2 копейки на один кВт.ч, а население получало один кВт.ч электроэнергии за 4 копейки (здесь были затраты и на услуги регулирования частоты в 50 Гц. Это были справедливые и обоснованные тарифы, установленные Госпланом и Министерством экономики. Эти же структуры тщательно рассчитывали влияние тарифов на все отрасти экономики страны.

Сейчас тарифы на электроэнергию рассчитывает Госагентство ТЭК при Минэнерго – по сути, разваливающее всю экономику страны. Не выдерживая высоких тарифов, в стране останавливаются предприятия. Промышленность Кыргызстана фактически разрушена. Мы не производим даже спички или, например, строительные перчатки. Страна примерно на 80 процентов импортозависима. Импортозависима и энергосистема Кыргызстана.

Как мы можем реализовать программу импортозамещения, если в энергосистеме ведётся только одна политика – повышение тарифов? Если мы хотим производить качественный, дешёвый и конкурентоспособный товар – должны обеспечивать экономику дешёвыми энергоресурсами. Политика должна быть направлена не на повышение, а, наоборот, на понижение тарифа.

- Что же для этого нужно?

- Мы должны строить базовые станции с низкой себестоимостью электрической энергии. К ним в первую очередь относятся АЭС малой мощности (50-300 мВт), потом ТЭСы, а потом уже ГЭСы.

- Сейчас много говорят об альтернативных источниках энергии…

- Навязываемая нам Западом "зелёная энергетика" - самая дорогая по себестоимости, к тому же у неё низкий КПД и самая грязная технология: стеклопластик, из которого делаются лопасти ветряных электростанций и солнечные коллекторы, не утилизируется. А если и утилизируется, то это обходится очень дорого (у нас и так земли мало).

Пропаганда "зелёной энергетики", отказ от традиционных базовых станций являются частью общей идеологии Запада, направленной на развал нашей экономики. Каким образом? Очень просто. Ветряные и солнечные станции с прерывистой энергомощностью в полной мере не обеспечат промышленность электроэнергией – значит, мы не будем ничего производить у себя. А электричества нам хватит только на зарядку компьютеров и сотовых телефонов, на работу холодильников и другой бытовой техники (произведённой, разумеется, на Западе). Это и называется неоколонизацией: не требуется высадка вооружённого до зубов военного десанта, достаточно через определённые технологии взять под контроль сознание и поведение малообразованного населения.

- А что вы скажете про атомные электростанции? В Кыргызстане ведь с помощью России собираются строить АЭС малой мощности…

- Атомные электростанции считаются самыми безопасными в плане эксплуатации, но и они имеют свои минусы. Главный минус – в вопросе захоронения отходов, этот вопрос надо основательно проработать.

- И всё-таки – как нам преодолеть энергетический кризис, в котором погрязла страна? У вас есть какие-то конкретные предложения на это счёт?

- Как преодолеть кризис? Срочно выходить из этой виртуальной спекулятивной финансово-экономической системы и переходить на собственную экономическую модель, основанную на классической, реальной экономике.

Во-первых, национализировать энергетику. Избавиться от посредников. Доходы энергосистемы при нынешних тарифах увеличатся ориентировочно на 100 млн долларов.

Раз система становится прибыльной, то, во-вторых, правительству нужно ежегодно выпускать государственные облигации не менее чем на 500 млн долларов. Через три-четыре года государство только за счёт энергетической отрасли сможет поднять 2-2,5 млрд долларов внутренних инвестиций.

В-третьих, всё оборудование оставить в национализированной энергосистеме, а тело плотин (без оборудования) вместе с водохранилищами – и производящими электроэнергию, и не производящими - отделить и создать государственное/национальное предприятие "Вода". Законодательно оценить 1 кубометр воды в 10 тыйынов для внутренних потребителей и в 3 сома – для экспорта (цены ориентировочные). Мы ведь не используем полноценно свои водные ресурсы. Например, на трансграничной реке "Нарын-Сырдарья" (Кыргызстан – Узбекистан - Таджикистан) для ирригационных нужд наша страна использует только два процента из общего стока, хотя по международным нормам мы должны делить воду поровну. Кроме того, мы предоставляем нашим соседям услуги по гарантированному хранению воды.

Сейчас трудно что-то с этим поделать, потому что у нас нет регуляторов воды на каскаде Токтогульских ГЭС. Вода порожняком уходит через границу, в основном в осенне-зимний период, когда она не используется для ирригации. Рационально? Нет, конечно.

А чтобы вода приобрела свою истинную ценность, параллельно надо реализовывать четвёртый проект – ТЭС на угольном месторождении Кара-Кече мощностью 1200 мВт. Строится очень быстро, уже через три года – 600-800 мВт мощности, а ещё через год можно выйти на проектную мощность в 1200 мВт. Себестоимость электроэнергии на этой ТЭС будет равна 1 сому за кВт.ч. Это в четыре раза дешевле, чем на Бишкекской ТЭЦ!

Если мы переведём всю страну на дешёвую электроэнергию, то сможем поставить сначала на резерв, потом на консервацию старые дорогие ТЭЦ Бишкека и Оша. Ещё останется примерно 6 млрд кВт.ч дешёвой электроэнергии для развития экономики страны и на экспорт.

Госкомпания "Вода" ежегодно будет приносить в казну десятки миллиардов сомов. Токтогульское водохранилище постоянно будет полноводным. Начнёт наполняться и Арал, потому что центральноазиатские республики будут рационально использовать воду трансграничных рек. Все перейдут с угля на дешёвое электроотопление. Дальше – постепенный отказ от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, значительное улучшение экологии…

ТЭС Кара-Кече нужно рассматривать не просто как объект, выдающий электрическую мощность, а как объект государственной значимости, фундамент новой экономической модели Кыргызстана.

Стоимость ТЭС ориентировочно 2 млрд долларов. Кредиты на такие объекты выдаются на 20-25 лет, а мы только за счёт экспорта электроэнергии по средней цене а 5 американских центов за 1 кВт.ч за десять лет получим 3 млрд долларов. Так что окупится ТЭС легко и быстро.

Накопившиеся серьёзные проблемы нужно решать комплексно, линейные решения тут не помогут. Ещё раз повторю: необходимо как можно скорее выходить из глобально-либеральной финансово-экономической системы.

Когда-то человечество тысячи лет жило в ошибочной птолемеевской геоцентрической системе исчисления. Никаких изменений, никаких открытий (а какие могут быть открытия при ложном миропонимании?). И только когда Коперника осенило, что это Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот, - появились научные открытия, которые вывели человечество на путь развития.

И чем раньше мы выведем из внешнего контроля сознание и поведение населения страны, чем раньше выйдем из мировоззренческого кризиса, тем раньше перейдём на собственный путь развития и роста.

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