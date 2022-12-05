В Бишкеке задержали фармацевта за продажу психотропных веществ без рецепта

Начата доследственная проверка.



Сотрудники СБНОН ГУВД Бишкека совместно с представителями департамента лекарственных средств и медицинских изделий при Минздраве провели в столице профилактическое мероприятие "Рефлекс". Об этом сообщает пресс-служба столичной милиции.

Как сообщается, милиционеры провели с заведующими и фармацевтами более 30 аптек профилактическую беседу по недопущению продажи лекарственных препаратов, содержащих психотропные вещества, без назначения врача, а также по недопущению продажи таких препаратов несовершеннолетним.

Кроме этого, во время рейда одна из покупательниц сдала милиционерам психотропные вещества, которые приобрела без рецепта врача за 580 сомов в одной из аптек, говорится в сообщении. Правоохранители установили продавшего лекарства фармацевта - Э. А., 1991 года рождения. Ее доставили в следственную службу УВД Ленинского района. Начата доследственная проверка.



URL: https://kaktus.media/471782