В Бишкеке задержали фармацевта за продажу психотропных веществ без рецепта

Начата доследственная проверка.
Сотрудники СБНОН ГУВД Бишкека совместно с представителями департамента лекарственных средств и медицинских изделий при Минздраве провели в столице профилактическое мероприятие "Рефлекс". Об этом сообщает пресс-служба столичной милиции.
Как сообщается, милиционеры провели с заведующими и фармацевтами более 30 аптек профилактическую беседу по недопущению продажи лекарственных препаратов, содержащих психотропные вещества, без назначения врача, а также по недопущению продажи таких препаратов несовершеннолетним.
Кроме этого, во время рейда одна из покупательниц сдала милиционерам психотропные вещества, которые приобрела без рецепта врача за 580 сомов в одной из аптек, говорится в сообщении. Правоохранители установили продавшего лекарства фармацевта - Э. А., 1991 года рождения. Ее доставили в следственную службу УВД Ленинского района. Начата доследственная проверка.
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