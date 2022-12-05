Спасение Азиза Мурадиллаева: у президента просят борт, а среди поклонников ищут донора

Состояние артиста Азиза Мурадиллаева очень тяжелое, критическое: он находится в реанимации.

Об этом сегодня, 5 декабря, на пресс-конференции рассказала телеведущая, общественный деятель Ассоль Молдокматова.

"Я обращаюсь к президенту Кыргызской Республики. Я прошу вас, Садыр Нургожоевич, в связи с тем что вы очень быстро, оперативно реагируете, предоставить борт санавиации, потому что мы можем потерять очень талантливого человека. Ровно в час состоится оперативное хирургическое вмешательство: необходим отток жидкости. Вопрос очень сложный, будут решать его непосредственно мама и супруга. Но чтобы не произошло сложного исхода, я прошу предоставить борт санавиации, чтобы после того как произойдет отток жидкости, вывезти Азиза в турецкую или российскую клинику для проведения трансплантации", - обратилась она.

По словам Молдокматовой, есть еще один "очень сложный вопрос - вопрос о донорстве". "Необходим донор. В связи с тем что у мамы Азиза возраст выше полагающегося, несмотря на ее готовность стать донором, врачи и клиники отказывают в этом. Говорят, что это очень опасно. По большому счету будет трансплантирован небольшой участок печени. Поэтому если кто вдруг из почитателей... Я знаю, что звонила девушка, ей 26 лет. Звонила из российского города. Это кыргызстанка, которая готова быть донором. Но у них с Азизом не сходится группа крови. Тетя готова была быть донором, но тоже не совпала группа крови. Поэтому я обращаюсь к народу Кыргызстана: это замечательный, талантливый человек, очень искренний, интеллигентный, добрый. Он настолько светлый... Очень хочется, чтобы он жил дальше. Если кто-то отзовется, прошу вас, не дайте, чтобы болезнь победила. Она очень опасная и прогрессирует каждую минуту", - еще раз обратилась она.

Напомним, 3 декабря стало известно, что артист находится в больнице в тяжелом состоянии и ему требуется срочная операция по пересадке печени. По информации Ассоль Молдокматовой, на операцию по пересадке печени и лечение артиста требуется $45 тыс. За сутки было собрано более $3 тыс., оставшуюся сумму передал Садыр Жапаров.



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