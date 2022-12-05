Из-за густого тумана в Оше не могут приземлиться самолеты

Густой туман в аэропорту Оша стал причиной задержки нескольких рейсов из Бишкека.
Об этом редакции Kaktus.media сообщили в международном аэропорту "Манас".
Как уточняется, три рейса из Бишкека перенесены на более позднее время из-за густого тумана в аэропорту южной столицы. До отмены самолет Tezjet не смог приземлиться в Оше и был вынужден вернуться в Бишкек.
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