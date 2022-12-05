Депутат ЖК предложил увеличить ежегодное финансирование Баткенской области до 1,5 млрд сомов

Соответствующий законопроект вынесен на общественное обсуждение.



Депутат Жогорку Кенеша Чынгыз Ажибаев предложил внести изменения в закон «О статусе Баткенской области».

Соответствующий законопроект вынесен на общественное обсуждение.

Согласно справке-обоснованию, по основным показателям социально-экономического развития Баткенская область значительно уступает другим регионам республики и поэтому существует настоятельная необходимость дополнительного субсидирования Государственной программы со стороны государства ежегодно на сумму в размере 1,5 млрд сомов, а период исполнения Государственной программы целесообразно установить сроком на 5 лет с ежегодной корректировкой и соответствующей пролонгацией.

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