У Ассоль Молдокматовой взломали аккаунты в соцсетях после поста о президенте

Я не знаю, с чем это связано.
У Ассоль Молдокматовой взломали страницы в социальных сетях после поста о выделении средств Садыром Жапаровым на спасение артиста Азиза Мурадиллаева. Об этом сегодня, 5 декабря, на пресс-конференции рассказала сама телеведущая, общественный деятель.
"Ночью взломали мои аккаунты в социальных сетях. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, мы выложили пост про президента, и как-то вот... Было прискорбно подняться в 5 утра и увидеть, что я везде потеряла управление. Единственное - в Instagram мы активны", - пояснила Молдокматова.
Она поблагодарила кыргызстанцев за помощь артисту.
Напомним, 3 декабря стало известно, что артист находится в больнице в тяжелом состоянии и ему требуется срочная операция по пересадке печени. По информации Ассоль Молдокматовой, на операцию по пересадке печени и лечение артиста требуется $45 тыс. За сутки было собрано свыше $3 тыс., оставшуюся сумму передал Садыр Жапаров. Сейчас для спасения артиста ищут донора части печени.
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