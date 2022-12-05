В чем старые автомобили превосходят новые

У новых моделей автомобилей, безусловно, есть большое количество преимуществ перед старыми.

Прогресс идет, новый транспорт становится технологичнее и безопаснее. Однако технологичность не всегда является исключительно плюсом. А почему это так, узнаем, разобравшись в преимуществах старых авто, не имеющих большого колчества электроники.

Свежие технологии и новизна, естественно, имеют свою цену. Но может быть и так, что нет нужды в современной электронике или, возможно, хочется просто сэкономить. В подобных случаях новое авто будет с переплатой за то, что не всегда требуется.

Факт нахождения за рулем новой модели многим был бы приятен. Но как было написано выше, это имеет цену, кстати, довольно высокую. Об этом ниже.

Старое авто почти не обесценивается. Автомобиль, за исключением коллекционных моделей, это не инвестиция. Новые авто быстро теряют в цене. Потери составляют примерно 10% от стоимости при выезде со стоянки. Затем, в течение первого года цена падает на 20% и по 10% каждый год в течении четырех лет. Получается, что новое авто через 5 лет в среднем будет стоить 40% от своей первоначальной цены. Эта проблема обходит стороной автомобили, которые уже прошли этот путь обесценивания. Их цена хоть и идет вниз, но очень медленно. Поэтому после приобретения такого авто в будущем будет возможность продать его почти за ту же цену.

Экономия на топливе. Топливо - основной расход в обслуживании автомобиля. Новые авто хоть и имеют немного меньший расход топлива, им требуется более качественное и дорогое горючее. По этой причине у владельцев авто, которое можно заправить АИ–92, затраты на топливо меньше, чем у тех, которые вынуждены заправляться АИ–95.

Например, Volkswagen Polo 6–го поколения с объемом двигателя 1.6 л и мощностью 110 л.с. имеет расход 6,4 л/100 км и требует заправки" АИ–95. А "Ладу Весту" с объемом двигателя 1.6 л и мощностью 106 л.с. можно заправлять АИ–92. Ее расход составляет 6,6 л/100км.

Цена ремонта/обслуживания. Старый автомобиль в приемлемом состоянии сэкономит деньги на ремонте/обслуживании. В большинстве случаев запчасти для новых моделей стоят значительно дороже, чем для старых. Тем более в старое авто можно поставить реплику, и это не звучит ужасно. А вот поставить неоригинальную запчасть в новое авто захочет далеко не каждый. Электроника со временем выходит из строя. Большое ее количество в новых моделях означает больше потенциальных поломок. В старых моделях чаще используется механические составляющие. Никакого бесконтактного открытия багажника и электропривода кресел. Однако следить за механическими составляющими значительно проще, и при возникновении поломки ее зачастую можно исправить самому.

. За старую машину меньше переживаний. И это не только делает жизнь спокойнее, но и открывает новые дороги, по которым на новеньком автомобиле мало кто рискнул бы поехать. Нет больших переживаний при заезде на бордюр, при поездке по гравийной дороге и т.п. Не приходится волноваться, что машину могут угнать, ведь старые машины мало интересны угонщикам. В этом есть и финансовая выгода - не требуются гараж или дорогая противоугонная система.

Итог. У старых автомобилей есть ряд преимуществ. Но если техническое состояние плачевно, то, скорее всего, выгода от пользования старым автомобилем будет нивелирована необходимостью регулярного обслуживания. Ну и, конечно, старый автомобиль предоставляет иной опыт. Отсутствие парктроника, камеры заднего вида и системы экстренного торможения делает человека внимательным и аккуратным водителем, которому будет комфортно за рулем любого автомобиля.



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