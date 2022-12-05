Служба антимонопольного регулирования провела мониторинг цен на хлеб

Служба антимонопольного регулирования при МЭК КР на постоянной основе проводит оценку ситуации на рынке хлеба.

Хлеб является социально значимым продуктом.

Так в рамках превентивных мер территориальными подразделениями службы ежемесячно проводятся встречи с производителями и реализаторами хлеба, а также мониторинг цен на хлеб в целях недопущения необоснованного повышения цен на хлеб и хлебобулочные изделия.

В ходе мониторинга цен на хлеб торговцами было отмечено, что в настоящее время себестоимость производства хлеба и хлебобулочных изделий, а также оптовые и розничные цены стабильные. Цены на хлеб (булка) и хлебобулочные изделия (лепешки) из муки пшеничной 1 сорта в последние три месяца не изменялись.

Следует отметить, что стоимость хлеба и хлебобулочных изделий варьируется в зависимости от цен на пшеничную муку, а также других затрат.

Одна из основных причин стабильной цены на хлеб заключаются в том, что в рамках Соглашения, заключенного с Ассоциацией мукомольных предприятий в 2021 году была достигнуда договоренность о сдерживании цен на муку пшеничную 1 сорта. В настоящее время, на 1 декабря 2022 года цена муки пшеничной 1 сорта по республике в среднем составляет 43 сома за кг, по сравнению с июлем снизилась на 2 сома.





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