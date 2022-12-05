Выборы 2020
Больше новостей на нашем телеграм-канале
           
Подробности
Общество
Просмотров: 1

Садыр Жапаров выделил деньги на лечение артиста Азиза Мурадилаева

Азиз Мурадилаев болен циррозом печени.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров выделил 42 тысячи долларов на лечение заслуженного артиста Кыргызской Республики Азиза Мурадилаева. Об этом в соцсетях написала телеведущая Ассоль Молдокматова.

Напомним, ранее она писала, что артисту на операцию необходимо собрать 45 тысяч долларов. Азиз Мурадилаев болен циррозом печени.

"Несколько часов назад обратилась к вам с просьбой спасти заслуженного артиста Кыргызстана Азиза Мурадилаева, и спустя час в больницу от вашего имени прислали сумму в размере 42 тысячи долларов. Спасибо, что слышите нас и позаботились о спасении талантливого актера, за здоровье которого переживает вся страна", - написала она.

 

URL: https://www.vb.kg/425064

           

Добавить комментарий

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!

Защитный код
Обновить