Садыр Жапаров выделил деньги на лечение артиста Азиза Мурадилаева

Азиз Мурадилаев болен циррозом печени.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров выделил 42 тысячи долларов на лечение заслуженного артиста Кыргызской Республики Азиза Мурадилаева. Об этом в соцсетях написала телеведущая Ассоль Молдокматова.
Напомним, ранее она писала, что артисту на операцию необходимо собрать 45 тысяч долларов. Азиз Мурадилаев болен циррозом печени.
"Несколько часов назад обратилась к вам с просьбой спасти заслуженного артиста Кыргызстана Азиза Мурадилаева, и спустя час в больницу от вашего имени прислали сумму в размере 42 тысячи долларов. Спасибо, что слышите нас и позаботились о спасении талантливого актера, за здоровье которого переживает вся страна", - написала она.
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