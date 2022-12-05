Актеру Азизу Мурадиллаеву вновь нужна помощь, он в реанимации

Заслуженный артист Кыргызстана Азиз Мурадиллаев находится в тяжелом состоянии в реанимации, ему нужна помощь.

Об этом сообщили его близкие.

Напомним, в 2016 году артисту также собирали средства на лечение. У него выявили гепатит С и цирроз печени. Азиза Мурадиллаева лечили в Москве. Остаток средств после лечения они с супругой передали актеру Мурату Мамбетову на лечение его сына.

Сегодня Азизу Мурадиллаеву вновь нужна помощь. Он находится в реанимации. По данным близких, ему необходима операция по пересадке печени, на которую нужно собрать $45 тысяч.

Деньги можно перечислить на «Элсом»: 0553330431.

Расчетный счет 2202202376920157 в «Сбербанке» или расчетный счет 4377723789917360 в «Тинькофф банке» на имя Арсена Кубанычбековича Чукуева.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/252484/