Международный день инвалидов. Садыр Жапаров выступил с обращением

Президент Садыр Жапаров выступил с обращением по случаю Международного дня инвалидов.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Садыр Жапаров напомнил, что 3 декабря в Кыргызстане отмечают Международный день инвалидов и проводят мероприятия, направленные на поддержку граждан с ограниченными возможностями здоровья, привлекая внимание общества к их потребностям и проблемам.

«Наш народ, живущий ценностями и придерживающийся традиций, издревле проявляет милосердие и доброжелательное отношение к гражданам с ограниченными возможностями здоровья. В нашем обществе много людей, обладающих такими ценными человеческими качествами. Сегодня государство занимается качественным изменением условий жизни около 200 тысяч ЛОВЗ. Нам необходимо формировать и развивать концепцию перехода к активным мерам политики их поддержки в виде различных социальных выплат. Общественность должна осознавать, что оказание помощи людям с ограниченными возможностями здоровья — это прежде всего благородное человеческое качество», — отметил он.

Люди с ограниченными возможностями здоровья нуждаются в образовании, медицинском обслуживании, социальном обеспечении, отдыхе, спорте и работе. Президент пообещал создать необходимые условия для них.

«Вы почувствуете, что есть возможность приносить пользу обществу, так как вы обладаете особыми волевыми качествами, навыками и, не поддавшись вызовам жизни, добиваетесь значительных успехов и можете жить полной жизнью. Я желаю всем реализации ваших целей! Будьте уверены, государство окажет вам поддержку. Желаю смелости, стойкости духа и силы воли!» — заключил он.



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