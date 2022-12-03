Проверка в «Кылым шамы». В Налоговой заявляют, что все законно

В Налоговой службе прокомментировали сообщения о том, что в стране продолжаются внеплановые проверки НПО.

По данным ведомства, Налоговая служба по Ленинскому району проводит налоговую проверку «Кылым шамы» согласно законодательству. Фонд, как и любой налогоплательщик, может быть объектом налоговой проверки на предмет соблюдения норм налогового законодательства.

Обязанность общественного фонда — расходовать средства, предоставленные в качестве гранта, в соответствии с условиями контракта и сметой расходов по нему. Согласно уставу, получение прибыли не является основной целью общественного фонда.

«ОФ «Кылым шамы» зарегистрирован как некоммерческая организация. Несмотря на это, фонд осуществляет экономическую деятельность, что подтверждается регистрационной карточкой. Организация зарегистрирована плательщиком единого налога, представляет отчеты по налогу с продаж за реализацию товаров (работ, услуг) в безналичной форме. Кроме того, в налоговой декларации указывались выручка от реализации товаров (работ, услуг) и доходы от реализации активов. Таким образом, у Налоговой есть основания для проведения проверки», — прокомментировали в ведомстве.

В ходе проверки запрашиваются документы, относящиеся к доходной и расходной частям организации.

Кроме этого, затребованы документы, содержащие информацию об оказании экспертных услуг и услуг по проведению тренингов. В данном случае речь о договорах, которые подтверждали бы оказание услуг фонду для выяснения факта уплаты налогов за оказанные услуги.

«Никакая другая информация личностного характера, как отмечают представители «Кылым шамы», в ходе проверки не запрашивалась. Призываем фонд не делать политику из рядовой рабочей проверки и не вводить общественность в заблуждение некорректными сведениями. В случае неправомерных действий сотрудников налоговых органов в ходе проверки просим обращаться по телефону доверия центрального аппарата НС 0312613189», — заключили в Налоговой службе.



Ссылка: https://24.kg/ekonomika/252449/