Из Польши в Кыргызстан экстрадировали обвиняемого в мошенничестве на 77 млн сомов

1 декабря, обвиняемого в мошенничестве и скрывающегося за границей кыргызстанца доставили из Польши в Кыргызстан.
Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
Как сообщается, в результате переговоров с Министерством юстиции и Национальной прокуратурой Польши запрос Генеральной прокуратуры КР о выдаче гражданина нашей страны удовлетворили. Экстрадировали его сотрудники ГУУР МВД КР и НЦБ Интерпола.
Доставленный в Кыргызстан Б. М. обвиняется в совершении мошенничества в отношении 14 граждан с общим ущербом более 77 млн сомов. Ранее его объявили в международный розыск по уголовным делам, находящимся в производстве Октябрьского районного суда Бишкека. Предположительно, он скрывался в Польше по поддельному паспорту гражданина Румынии.
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